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    ఆగస్టు 19 నుంచి రాబోయే రెండు నెలలు 3 రాశులకు అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు!

    గురు గ్రహం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహం ఆగస్టు 19న ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది కొన్ని రాశులవారికి కలిసివస్తుంది.

    Published on: Aug 6, 2026, 15:03:23 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, విద్య, కుటుంబ జీవితంలో మంచి మార్పులు రావచ్చు. గురు గ్రహ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో చూడండి.

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    గురు గ్రహం 2026 ఆగస్టు 19 బుధవారం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 31న మధ్యాహ్నం ఆశ్లేష నక్షత్రం నుంచి బయటకు వస్తుంది. దీనికి ముందు గురు గ్రహం ఆగస్టు 14న తన ఉచ్చ రాశి అయిన కర్కాటకంలో ఉదయిస్తుంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా శుభ పరిణామంగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రవేశ ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, విద్య, కుటుంబ జీవితంలో మంచి అవకాశాలు, పురోగతి ఉంటాయి.

    మేష రాశి

    ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత గురు గ్రహం మేష రాశిలోని నాలుగో ఇంట్లో స్థానం తీసుకుంటుంది. ఈ ఇల్లు తల్లి, భూమి, ఆస్తి, వాహనాలకు సంబంధించిన విషయాలను పాలిస్తుంది. అందువల్ల గురు గ్రహం ఈ సంచారం ఈ రాశి వారికి ఆనందం, ఆస్తి, గృహ సామరస్యాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త ఇల్లు, ఫ్లాట్ లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. మీకు మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించవచ్చు, ఇది మీ లక్ష్యాలను విజయవంతంగా సాధించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మీ వైవాహిక జీవితంలో కూడా ఆనందం వెల్లివిరిసే అవకాశం ఉంది. అయితే మీరు మీ కార్యాలయంలో అదనపు జాగ్రత్త ఉండాలి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి గురు గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిలో గురు గ్రహం రెండో ఇంట్లో ఉంటుంది. దీని ఫలితంగా మిథున రాశి వారు తమ వాక్చాతుర్యం, జ్ఞానం, ఆర్థిక స్థితిలో పెరుగుదలను చూడవచ్చు. మీ కుటుంబంతో మీ బంధం బలపడవచ్చు. అంతేకాకుండా మీ ప్రయత్నాలు సమాజంలో గౌరవాన్ని పెంచుతాయి. మీ మాటలు చాలా మందికి స్ఫూర్తినిస్తాయి లేదా వారిని ప్రభావితం చేస్తాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు. ఈ కాలం ఉద్యోగస్తులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది కార్యాలయంలో విజయాన్ని అందిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు, మార్గదర్శకుల నుండి పూర్తి మద్దతు మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.

    కన్యా రాశి

    గురు గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారికి వివిధ రంగాలలో ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలదు. గురు గ్రహం జాతకంలో పదకొండవ ఇంట్లో సంచరిస్తుంది. దీని ఫలితంగా ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చు. మీకు కొత్త స్నేహితుల నుండి కూడా మద్దతు లభించవచ్చు. ఇది వివిధ సవాళ్లను అధిగమించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. చిన్న ప్రయాణాలు మంచి ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలవు. వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని అంచనా. భాగస్వామ్య ఆధారిత వ్యాపారాలలో లాభాలు వచ్చే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 19 నుంచి రాబోయే రెండు నెలలు 3 రాశులకు అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 19 నుంచి రాబోయే రెండు నెలలు 3 రాశులకు అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు!
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