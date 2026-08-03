గురు నక్షత్ర సంచారం: ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక లక్ష్మీ కటాక్షం, ధనలాభం
పుష్య నక్షత్రం నాల్గో పాదంలోకి గురుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గురు గోచారం వల్ల నాలుగు రాశుల జాతకులు అపారమైన ధనలాభం పొందడమే కాకుండా వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించనున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురు బృహస్పతికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ఐశ్వర్యం, సంతానం, జ్ఞానం, సౌభాగ్యాలకు కారకుడైన గురుడు ప్రస్తుతం చంద్రుడి సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఆగస్టు 3వ తేదీ రాత్రి 11:17 గంటలకు గురు గ్రహం పుష్య నక్షత్రంలోని నాల్గో పాదంలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ స్థానంలో గురుడు ఆగస్టు 18 వరకు కొనసాగుతాడు.
జ్యోతిష్య పరిభాషలో పుష్య నక్షత్రం గురుడికి అత్యంత ప్రియమైనది. ఈ నక్షత్ర పద మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి బంగారంలాంటి రోజులు రాబోతున్నాయి. "గురుడి ఈ గోచార మార్పు వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల జాతకులు అపారమైన ధనలాభం పొందడమే కాకుండా, కెరీర్లో గొప్ప స్థానానికి చేరుకుంటారు" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. ఆ నాలుగు రాశులు ఏవి, వారి జాతకాల్లో ఎలాంటి సానుకూల మార్పులు రాబోతున్నాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి: ఆకస్మిక ధనయోగం
మిథున రాశి జాతకులకు గురు నక్షత్ర సంచారం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండనుంది. ఎప్పటినుంచో నిరీక్షిస్తున్న కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు పొందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అనుకోకుండా ధనలాభం కలుగుతుంది. వ్యాపార రీత్యా లేదా వ్యక్తిగత పనిపై చేసే ప్రయాణాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడే సమయం ఇది.
వృశ్చిక రాశి: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సంచారం ఎంతో శ్రేష్ఠమైనది. ఇన్నాళ్లుగా కెరీర్లో పడ్డ శ్రమకు ఇప్పుడు సరైన గుర్తింపు దక్కుతుంది. గృహంలో సుఖశాంతులు నిండుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. పూజా కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల పట్ల శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. మీ నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సులువుగా చేరుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి: వ్యాపారంలో కొత్త డీల్స్, ఆస్తి యోగం
గురు గ్రహం స్వక్షేత్రంలో ఉంటూ నక్షత్ర పదం మారడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభదాయకమైన కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి సరైన సమయం. నూతన ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు నిలకడగా సాగుతాయి, సంబంధాల్లో సంతోషం పెరుగుతుంది.
మీన రాశి: ఆరోగ్య సేవలు, ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు
మీన రాశి అధిపతి గురుడే కావడం వల్ల ఈ గ్రహ మార్పు అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆత్మీయులు, మిత్రుల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు, ఉన్నత బాధ్యతలు వస్తాయి. చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా మీ చాకచక్యంతో వాటిని అధిగమిస్తారు.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విషయాలు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, పంచాంగ ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. దీనిని పాటించే ముందు సంబంధిత రంగంలో అనుభవం ఉన్న నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
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