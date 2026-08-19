Lunar Eclipse Astrology : ఆగస్టు 28 చంద్రగ్రహణంతో ఈ రాశులపై ప్రభావం
ఈ సంవత్సరపు చివరి చంద్రగ్రహణానికి జ్యోతిష్య పరంగా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో హెచ్చుతగ్గులను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం వంటి విషయాలలో జాగ్రత్త అవసరం కావచ్చు. ఈ చంద్రగ్రహణం వల్ల ఏ రాశుల వారు సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చో చూద్దాం.
చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28న సంభవించనుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం ఈ గ్రహణం ఉదయం 6:53 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:31 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. అయినప్పటికీ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీని ప్రభావం ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. శని, రాహువుల ప్రభావం ఉన్న ఈ గ్రహణం కొన్ని రాశుల వారికి సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులను తీసుకురాగలదని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నమ్ముతారు. ఈ కాలంలో కొంతమంది ఆరోగ్యం, ఆర్థికం, ఉద్యోగం, కుటుంబం, ప్రయాణానికి సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
చంద్రగ్రహణం ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి ఆశించిన వేగంతో కనిపించకపోవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, తొందరపడకుండా ఓపికతో ముందుకు సాగండి. ఏదైనా కొత్త పెట్టుబడి లేదా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు చాలాసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబ విషయాలలో చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తవచ్చు. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటిస్తే సమస్యలను సులభంగా నివారించవచ్చు. మీ ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఈ కాలంలో అనవసరమైన ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది.
కన్యా రాశి
చంద్రగ్రహణం ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు కొత్త వ్యాపారాన్ని లేదా సంస్థను ప్రారంభించడాన్ని కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలను ఖరారు చేసేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏ పత్రాలపైనైనా సంతకం చేసే ముందు, అన్ని వివరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. ఏదైనా పెట్టుబడి, ఆర్థిక లావాదేవీ లేదా పెద్ద ఖర్చు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి, సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండటం మంచిది. ఈ కాలంలో ఊహించని నష్టాలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున, డబ్బు విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలవవచ్చు, కానీ వారి మాటలను వెంటనే నమ్మడం మంచిది కాదు. ఏదైనా ఆర్థిక ప్రణాళిక లేదా భాగస్వామ్యంతో ముందుకు వెళ్లే ముందు పూర్తి సమాచారాన్ని పొందండి.
వృశ్చిక రాశి
చంద్రగ్రహణం సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారు ఆర్థిక విషయాలలో ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఊహించని ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు అన్ని వివరాలను సరిచూసుకోవడం అవసరం. పని ప్రదేశంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడి లేదా అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తవచ్చు. ప్రశాంతంగా ఉండండి. సహోద్యోగులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలు చేసేవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. మీకు మీ కుటుంబం నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వారితో సమయం గడపడం మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.
మకర రాశి
చంద్రగ్రహణం ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలం మకర రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉండవచ్చు. కొనసాగుతున్న పనులు లేదా ప్రాజెక్టులలో ఊహించని జాప్యాలు జరగవచ్చు. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ ఏ పరిస్థితిలోనైనా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, సమస్యలను ఓపికగా ఎదుర్కోవడం ముఖ్యం. పని ఒత్తిడి పెరిగినా, అన్నింటినీ ఒకేసారి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించకుండా పనులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పూర్తి చేయండి. అధిక ఒత్తిడి తీసుకోవడం పరిస్థితిని మరింత కష్టతరం చేస్తుంది. అందువల్ల ప్రశాంతమైన మనసుతో ప్రతి అడుగు గురించి ఆలోచించడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ఈ సంవత్సరపు చివరి చంద్రగ్రహణం కుంభరాశిలో సంభవిస్తున్నందున దీని ప్రభావం ఈ రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మరింత సహనం, విచక్షణ అవసరం. ఒక చిన్న తప్పుడు నిర్ణయం కూడా అనవసరమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అందువల్ల తొందరపడకుండా ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. మీ కెరీర్లో ఎలాంటి ఉద్యోగ మార్పు, కొత్త ఉద్యోగం లేదా ముఖ్యమైన కెరీర్ నిర్ణయాలు వెంటనే తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే తదుపరి అడుగు వేయండి. పెండింగ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పనులను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More