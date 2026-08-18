నేటి జాతక ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం విషయంలో ఎలా ఉందంటే..!
గ్రహాల స్థితిగతుల ఆధారంగా ఈ రోజు 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. మేషం, మిథునం, సింహం వంటి రాశులకు పనుల్లో పురోగతి, ఉత్సాహం కనిపించగా, వృషభం, కన్య, తుల వంటి రాశులు ప్రణాళిక, సంయమనం, ఆర్థిక జాగ్రత్తలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజు సంకట మోచనుడైన హనుమంతుడిని పూజించడం ద్వారా భయాలు, అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ రోజు గ్రహాల స్థితిగతులు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా మేష, వృషభ, మిథున రాశులతో పాటు మరికొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు లభించనున్నాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ఈ రోజు మీ మేధస్సును ఉపయోగించి చిన్నచిన్న పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు. రోజంతా ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా గడుస్తుంది. రాత్రి సమయంలో చిన్నపాటి విజయాలను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆస్వాదిస్తారు.
వృషభ రాశి
పనులను పూర్తి చేయడానికి సరైన ప్రణాళికను అనుసరించండి. ఈ రోజు మీలో శక్తి స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒకే సమయంలో అనేక పనులు చేయకుండా, ఒక్కో పనిపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. చిన్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు.
మిథున రాశి
స్నేహితులతో మీ ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. మీ ఆనందాన్ని ఇష్టమైన వారితో పంచుకోండి. స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే సాయంత్రం నాటికి మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి
చిన్నచిన్న ప్రయోగాలు మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తాయి. రోజువారీ పనులను మరింత సులభతరం చేసుకుంటారు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటూ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై దృష్టి సారిస్తారు.
సింహ రాశి
పరిస్థితులను మీ అడుగులకు మలుచుకునే శక్తి ఈ రోజు మీకు ఉంది. త్వరగా ఫలితాలునిచ్చే చిన్న ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. ప్రశాంతమైన ధోరణితో వ్యవహరిస్తే అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
కన్యా రాశి
చేపట్టిన పనులపై నూటికి నూరుపాట్లు నమ్మకం ఉంచండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. చిన్న చిన్న పనులతో బంధాలు బలపడతాయి. పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోళ్లు చేయడం మానుకోండి.
తులా రాశి
ప్రతి అడుగులోనూ సహనం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉండటం, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు, స్నేహితుల సహకారంతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే చర్చల ద్వారా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఇతరులతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడటం వల్ల వారి నమ్మకాన్ని చూరగొంటారు. ఇది మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. మీ దినచర్యను క్రమబద్ధం చేసుకొని, అనూహ్య మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి.
మకర రాశి
కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఈ రోజు అనుకూలం. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు వద్దు. చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు కూడా రోజు చివరికి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
కుంభ రాశి
భావోద్వేగాలపై అదుపు అవసరం. ముఖ్యమైన పనుల నుంచి చిన్న విరామం తీసుకుని, ఆప్తుల మాటలు వినండి. మీ ప్రణాళికలపై నమ్మకం ఉంచండి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
ఈ రోజు పనుల్లో వేగం క్రమంగా పుంజుకుంటుంది. షాపింగ్ జాబితా తయారు చేసుకుని దాని ప్రకారం ముందుకు వెళ్లండి. సామూహిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More