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    ఆగస్టు 17న నాగ పంచమి.. శ్రావణ సోమవారంతో కలిసిన ఆ రోజు ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?

    ఆగస్టు 17, సోమవారం రోజునే నాగ పంచమి రావడంతో శివారాధనకు మరింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. పంచాంగం ప్రకారం నాగ పంచమి తిథి ఆగస్టు 16 సాయంత్రం ప్రారంభమై, ఆగస్టు 17 సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయం 6:04 నుంచి 8:39 గంటల వరకు పూజకు అనుకూలమైన సమయంగా పేర్కొంటున్నారు. 

    Published on: Aug 15, 2026, 12:31:10 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ ధర్మంలో శ్రావణ మాసానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ మాసం మొత్తం పరమ శివుని ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. ప్రతి సోమవారం శివ భక్తులు ఉపవాసాలు ఉంటూ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈసారి శ్రావణ మాసంలో ఒక అరుదైన మరియు విశేషమైన సంయోగం ఏర్పడుతోంది. అదేమిటంటే, ఈసారి శ్రావణ సోమవారం రోజునే నాగ పంచమి పర్వదినం కూడా రావడం విశేషం.

    ఆగస్టు 17న నాగ పంచమి.. శ్రావణ సోమవారంతో కలిసిన ఆ రోజు ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
    ఆగస్టు 17న నాగ పంచమి.. శ్రావణ సోమవారంతో కలిసిన ఆ రోజు ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?

    నాగ పంచమి, శ్రావణ సోమవారం ప్రత్యేకత

    ఆగస్టు 17వ తేదీ సోమవారం రోజున నాగ పంచమి పర్వదినాన్ని జరుపుకోనున్నారు. పంచాంగం ప్రకారం.. సావన్ శుక్ల పక్ష పంచమి తిథి ఆగస్టు 16వ తేదీ సాయంత్రం 4:53 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 17వ తేదీ సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు ఉంటుంది.

    ఉదయ తిథి ప్రామాణికంగా ఆగస్టు 17నే నాగ పంచమిగా నిర్ణయించారు. పరమ శివుని గళంలో నాగ నాగేంద్రుడు అలంకారంగా ఉంటాడు కాబట్టి, నాగ పంచమి రోజు శివారాధనకు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ రోజున శివునికి జలాభిషేకం చేసి, నాగ దేవతను పూజిస్తే కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

    పూజా ముహూర్తం మరియు విధానం

    ఆగస్టు 17న ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలకు ఎంతో శుభప్రదమైన సమయంగా పండితులు చెబుతున్నారు. లభించిన పంచాంగ గణన ప్రకారం ఉదయం 6:04 గంటల నుంచి 8:39 గంటల వరకు పూజకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఆ ప్రాంతంలోని సూర్యోదయ వేళలను బట్టి ఈ ముహూర్తంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.

    ఉదయమే త్వరగా లేచి స్నానమాచరించి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. శివుని మరియు నాగ దేవతను స్మరిస్తూ వ్రత సంకల్పం చేయాలి. పూజా స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి శివలింగాన్ని లేదా శివ ప్రతిమను ప్రతిష్టించాలి. తొలుత శివునికి జలధార సమర్పించి, ఆ తర్వాత బిల్వపత్రాలు, పూలు, అక్షతలు, ధూప-దీపాలు అందించాలి. నాగ దేవత చిత్రపటానికి పూలు సమర్పించి, యథాశక్తి పాలు, నైవేద్యం పెట్టాలి. ఆ తర్వాత నాగ పంచమి కథను శ్రవణం చేసి హారతి ఇవ్వాలి. "పూజా విధానంలో ఆడంబరాల కంటే స్వచ్ఛమైన భక్తే ముఖ్యం," అని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    ఈరోజు చేయవలసినవి మరియు చేయకూడనివి

    నాగ పంచమి రోజున జీవాలతో ఉన్న సర్పాలకు పాలు పట్టే బదులు, ఆలయాల్లో లేదా పూజా మందిరంలో నాగ దేవత ప్రతీకలను పూజించడం శ్రేయస్కరం.

    ఏ జీవిని కూడా ఈ రోజు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. కోపం, వివాదాలు, వ్యతిరేక ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

    అలాగే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహు-కేతు దోషాలు, నాగ దోషాల నివారణకు ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.

    ఎవరి జాతకంలోనైనా దోషాల తీవ్రతను బట్టి నిపుణులైన జ్యోతిష్కులను సంప్రదించడం మంచిది. సోమవారం రోజున శివునికి అభిషేకం చేయడం, వీలైతే పేదలకు అన్నదానం చేయడం ద్వారా విశేష పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17న నాగ పంచమి.. శ్రావణ సోమవారంతో కలిసిన ఆ రోజు ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17న నాగ పంచమి.. శ్రావణ సోమవారంతో కలిసిన ఆ రోజు ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
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