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    రేపే కర్కాటకంలో గురు ఉదయం.. ఈ 6 రాశుల వారికి మహాభాగ్యం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, సంతాన యోగం ఇలా ఎన్నో!

    కర్కాటక రాశిలో గురుడు ఉదయించనున్నాడు. హరియాళి అమావాస్య రోజున జరిగే ఈ గురు ఉదయం జ్యోతిష్య పరంగా శుభప్రదంగా భావిస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో మేష, వృషభ, మిథున, కన్య, వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ పురోగతి, శుభకార్యాలు వంటి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.

    Published on: Aug 11, 2026, 11:00:35 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఖగోళంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన గ్రహ మార్పులలో భాగంగా, దేవగురువు బృహస్పతి గత కొంతకాలంగా అంచనా వేసినట్లుగానే అతిచారి మరియు అస్త స్థితిలో సంచరించారు. సరిగ్గా 28 రోజుల విరామం తర్వాత, ఆగస్టు 12, 2026, బుధవారం ఉదయం 05:03 గంటలకు కర్కాటక రాశిలో అద్భుతంగా ఉదయించనున్నారు.

    రేపే కర్కాటకంలో గురు ఉదయం.. ఈ 6 రాశుల వారికి మహాభాగ్యం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, సంతాన యోగం ఇలా ఎన్నో!
    రేపే కర్కాటకంలో గురు ఉదయం.. ఈ 6 రాశుల వారికి మహాభాగ్యం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, సంతాన యోగం ఇలా ఎన్నో!

    పవిత్రమైన హరియాళి అమావాస్య రోజున ఈ గురు ఉదయం సంభవిస్తుండటం విశేషం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గురుడు ఉదయించినప్పుడు శుభ కార్యాల జోరు పెరుగుతుంది. మానవులలో సరికొత్త శక్తి ఉద్భవిస్తుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పురోగతి, ధనలాభం, కెరీర్ లో అభివృద్ధి, సంతాన ప్రాప్తి వంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కర్కాటక రాశిలో ఇప్పటికే గురుడు సంచరిస్తుండగా, ఇప్పుడు అక్కడే ఉదయించడం మరింత బలమైన లాభాలను చేకూరుస్తుంది.

    గురు ఉదయం.. ఈ రాశులకు జీవితమే మారిపోయే సమయం

    మేష రాశి: స్వయం ఉపాధిలో ఉన్నవారికి ఊహించని పెద్ద విజయాలు దక్కుతాయి. మీ నివాస ప్రాంతం, కార్యాలయం లేదా పనిచేసే విధానంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఆరోగ్యంపై కొంత ఖర్చు జరిగే అవకాశం ఉంది.

    వృషభ రాశి: కుటుంబంలో తోబుట్టువులతో కలిసి వేడుకలు, మంగళకరమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న పాత సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

    మిథున రాశి: ఆర్థికంగా మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఇంటా బయటా శుభకార్యాలు జరిగి సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ధన సంపాదనతో పాటు పాత సమస్యలు సమసిపోతాయి.

    కన్య రాశి: వ్యాపారంలో కొత్త సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. వివాహం, సంతాన యోగంతో పాటు శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి.

    వృశ్చిక రాశి: ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో లాభదాయక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా కళలు, విద్య, క్రీడలు, మీడియా రంగాలలో రాణించే వారికి అద్భుతమైన విజయాలు సొంతమవుతాయి.

    మీన రాశి: సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్ లో కీలకమైన విజయాలు సాధిస్తారు. మకర రాశి వారికి కూడా కుటుంబంలో వేడుకలు, ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.

    ఈ రాశుల వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతం కావాలంటే సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమ, ప్రయత్నం అవసరం. ఆరోగ్యం మరియు ఇంటి మరమ్మతుల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

    సింహ రాశి: మీరు లేదా మీ కుటుంబ సభ్యుల నివాసంలో లేదంటే ఉద్యోగ స్థలంలో మార్పులు సంభవించవచ్చు. కొత్త నిర్మాణ పనులు, విలువైన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి.

    తులా రాశి: ఇల్లు లేదా కార్యాలయం మారే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ పనులు, షాపింగ్, ఇళ్ల మరమ్మతుల మీద ధనం ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఎన్నో కష్టాల తర్వాత విజయాలు సాధిస్తారు. ఖర్చులు మీ అదుపులో ఉండవు. అత్యంత కీలకమైన పనులు చివరి నిమిషంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు వెళ్లకండి. ఆస్తుల కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    కుంభ రాశి: ప్రతి పనిలోనూ శ్రమతో కూడిన విజయాలు లభిస్తాయి. కోర్టు కేసులు, వివాదాల చుట్టూ తిరగాల్సి రావచ్చు. అయితే చాలా కాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆరోగ్య సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/రేపే కర్కాటకంలో గురు ఉదయం.. ఈ 6 రాశుల వారికి మహాభాగ్యం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, సంతాన యోగం ఇలా ఎన్నో!
    Home/Rasi Phalalu/రేపే కర్కాటకంలో గురు ఉదయం.. ఈ 6 రాశుల వారికి మహాభాగ్యం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, సంతాన యోగం ఇలా ఎన్నో!
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