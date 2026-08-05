ఆగస్టు 17న సూర్యచంద్రుల వల్ల వైధృతి యోగం.. 4 రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు, సంపద పెరుగుదల!
2026 ఆగస్టు 17న సూర్యచంద్రుల కలయిక వైధృతి యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటంతో నాలుగు రాశుల వారికి అనేక రంగాలలో చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వైధృతి యోగాన్ని ఏర్పరచడానికి సూర్యచంద్రులు ఒకరికొకరు సమీపంగా ఒక ప్రత్యేక స్థితిలో సంచరిస్తారు. ఈ విధంగా 2026 ఆగస్టు 17 సోమవారం వైధృతి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుండగా.. మరికొన్ని రాశుల వారికి హాని కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈసారి ఏర్పడబోయే వైధృతి యోగం కారణంగా ఏ నాలుగు రాశుల వారు తమ జీవితాలలో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
సూర్యచంద్రుల వల్ల ఏర్పడిన వైధృతి యోగం మేష రాశి వారికి అనేక మంచి అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే సూర్యచంద్రుల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశి వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో మేష రాశి వారు పని, వ్యాపార సంబంధిత విషయాలలో అనేక సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మంచి సమయం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
ఆగస్టు 17న సూర్యచంద్రులు వైధృతి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ శుభ యోగం వల్ల వృషభ రాశి వారికి చాలా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృషభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలపడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీరు ఎలాంటి డబ్బు కొరత లేదా ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవలసి ఉండదు. ఈ కాలంలో డబ్బు, సంపదకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. సూర్యచంద్రుల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల వృషభ రాశి వారి కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారి మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడంలో ఎదురయ్యే అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోవడం వల్ల వృషభ రాశి వారు గొప్ప శాంతిని పొందగలుగుతారు.
సింహ రాశి
వైధృతి యోగం ఏర్పడటం వల్ల సింహరాశి వారికి ఆగస్టు 17 నుండి శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కాలంలో మీకు చాలా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. సింహరాశికి చెందిన వృత్తి నిపుణులకు ఈ సమయంలో ఉన్నత పట్టా పొందడానికి కూడా అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే సూర్యచంద్రుల ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో వ్యాపారం చేసే సింహరాశి వారికి ఈ సమయంలో అధిక ధన సంపద లభిస్తుంది. సూర్యచంద్రుల కారణంగా ఏర్పడే వైధృతి యోగం వల్ల సింహరాశి వారి ఇళ్లలో చాలా అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ఆగష్టు 17న సూర్య చంద్రుల ప్రత్యేక కలయిక వలన ఏర్పడే వైధృతి యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి ఎన్నో శుభ సమయాలను తీసుకువస్తుంది. చాలా కాలంగా కొన్ని రకాల ఆటంకాలు, సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న ధనుస్సు రాశి వారు ఈ కాలంలో చాలా మెరుగుదలను పొందుతారు. ధనుస్సు రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఈ కాలంలో అనేక మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో సూర్య చంద్రుల కారణంగా మీ ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో వైధృతి యోగం శుభ ప్రభావం వల్ల మీరు శాంతిని సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More