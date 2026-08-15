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    శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున శుభప్రదమైన యోగంతో 5 రాశులవారికి లక్కు, డబ్బు కూడా!

    శ్రీకృష్ణ భగవానుడి జన్మదినమైన సెప్టెంబర్ 4న శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి కలలు నెరవేరుతాయి. ఏ రాశికి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో చూడండి.

    Published on: Aug 15, 2026, 11:18:04 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకొంటారు. ఆ రోజున గ్రహాల స్థానం కారణంగా అత్యంత శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సమయంలో వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. చంద్రుడు సెప్టెంబర్ 6 వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. దీనివల్ల ఏర్పడే గౌరీ యోగం అత్యంత శుభ యోగాలలో ఒకటి. ఇది జాతకంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉంటే, అటువంటి వ్యక్తికి అందం, వైభవం, ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది?

    శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి అదృష్ట రాశులు
    శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి అదృష్ట రాశులు

    వృషభ రాశి

    శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వృషభ రాశి వారి జీవితాల్లో ఒక కొత్త మార్పును తీసుకువస్తుంది. మీ చిరకాల కలలు నెరవేరుతాయి. మీకు వాహనం, ఇల్లు, ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. మీ ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. పిల్లలు చదువు పట్ల, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు. విదేశీ వ్యవహారాలు చూసేవారికి శుక్రదేవుడు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అలాగే ఈ సమయంలో చేసే పెట్టుబడులు అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారి జీవితం స్వర్ణమయం అవుతుంది. సెప్టెంబర్ 4న మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఈ సమయంలో ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అవుతాయి. ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు జీవితంలో మంచి మార్పులను తీసుకువస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    సెప్టెంబర్ 4 నుండి వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైన సమయం. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పని రెట్టింపు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. గౌరీ యోగం మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. శుక్రుని అనుగ్రహంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో మీరు ఆనందాన్ని మాత్రమే పొందుతారు. దంపతుల మధ్య ప్రేమ, బంధం రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. ఈ కాలంలో పని ఒత్తిడి తగ్గి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి

    శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి కన్యారాశి వారికి ఆర్థిక బలాన్ని ఇస్తుంది. శుక్రుడి అధిపతి అయిన రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల, మీ ధన ప్రవాహం సజావుగా సాగుతుంది. ఇది మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. మీ కెరీర్‌లో ఆర్థిక పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు తగ్గి, సంబంధాలలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి మిథున రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. పనిలో మీ శక్తి, పలుకుబడి పెరుగుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు. వృత్తిపరంగా ఇది చాలా అనుకూలమైన కాలం. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. ఈ కాలంలో ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున శుభప్రదమైన యోగంతో 5 రాశులవారికి లక్కు, డబ్బు కూడా!
    Home/Rasi Phalalu/శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున శుభప్రదమైన యోగంతో 5 రాశులవారికి లక్కు, డబ్బు కూడా!
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