చాణక్య నీతి: పండంటి కాపురానికి ఈ 3 సూత్రాలు పాటిస్తే జీవితాంతం సుఖ సంతోషాలే!
ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, వివాహ జీవితంలో అందం, ఆస్తి, హోదా కంటే సంస్కారం, మంచి నడవడిక, ఆలోచనా విధానం ముఖ్యమైనవి. ముఖ్యంగా కష్టకాలంలో జీవిత భాగస్వామికి అండగా నిలిచే వ్యక్తే నిజమైన తోడు. దంపతుల మధ్య సంతోషం, సహనం, పరస్పర గౌరవం, గోప్యత, మధురమైన మాటలు ఉంటే వైవాహిక బంధం మరింత బలపడుతుంది.
ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో మానవ జీవితానికి సంబంధించిన అనేక కీలక విషయాలను ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి సుఖ శాంతులతో కూడిన, విజయవంతమైన వైవాహిక జీవితాన్ని గడపడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్గదర్శకాలను అందించారు. ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది పెళ్లి సంబంధాలు చూసేటప్పుడు కేవలం అందం, హోదా, ఆస్తులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. అయితే, ఇవి తాత్కాలికమని, శాశ్వతంగా నిలిచేది వ్యక్తి మంచి నడవడికేనని చాణక్య ఎప్పుడో చెప్పారు.
బాహ్య సౌందర్యం కాదు, సంస్కారమే ముఖ్యం
పెళ్లి కోసం జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు బాహ్య శరీర సౌందర్యం కంటే వారి సంస్కారాలు, ఆలోచనలు, గుణగణాలు అత్యంత కీలకమని చాణక్య వివరించారు. ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా, ఉన్నతమైన ఆలోచనలు కలిగిన భాగస్వామి కుటుంబాన్ని ఐక్యంగా ముందుకు నడిపిస్తుంది. కేవలం రూపం ఆధారంగా ఏర్పడే బంధాలు ఎక్కువ కాలం నిలవవని ఆయన హెచ్చరించారు.
కష్టకాలంలోనే భాగస్వామి నిజస్వరూపం గుర్తింపు
జీవితంలో సంపద, సౌకర్యాలు తగ్గిపోయి, కష్టాలు చుట్టుముట్టినప్పుడే నిజమైన భాగస్వామి ఎవరనేది బయట పడుతుంది. ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితిలోనైనా వెన్నువెంట నిలిచి, ఓర్పుతో భర్తకు చేదోడువాదోడుగా ఉండే మహిళే శ్రేష్ఠమైన ఇల్లాలని చాణక్య పేర్కొన్నారు. అలాంటి తోడు దొరికితే ఎలాంటి సంక్షోభం అయినా అధిగమించవచ్చు.
సుఖమయ కాపురానికి మూడు కీలక సూత్రాలు
ఒక ఇల్లు స్వర్గధామంలా మారాలన్నా, జీవితాంతం ప్రేమ వెల్లివిరియాలన్నా దంపతులు ఈ క్రింది మూడు విషయాలపై కచ్చితమైన స్పష్టత కలిగి ఉండాలి:
సంతోషం - సహనశీలత: భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు వంతగా ఉంటూ, తమ వద్ద ఉన్న దాంతో సంతృప్తి చెందడం చాలా ముఖ్యం. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, అనవసరమైన దురాశ పెంచుకోవడం కాపురంలో చిచ్చు పెడుతుంది.
పరస్పర గౌరవం - గోప్యత: ఇద్దరి మధ్య బంధం బలపడాలంటే ఆత్మగౌరవం ముఖ్యం. నలుగురిలో భాగస్వామిని చిన్నచూపు చూడటం లేదా అవమానించడం మానుకోవాలి. అలాగే ఇంటి విషయాలు బయటకు పొక్కకుండా చూసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
మధురమైన మాటలు: కోపం, కఠినమైన మాటలు మంచి బంధాన్ని కూడా క్షణాల్లో నాశనం చేస్తాయి. ఎంతటి కోపం వచ్చినా మాటలపై అజూషీ కలిగి ఉండటం వైవాహిక జీవితానికి కొండంత బలం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More