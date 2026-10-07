విదుర నీతి: ఈ 4 చెడు అలవాట్లే జీవితంలో ఎదుగుదలకు అడ్డంకులు.. వెంటనే మార్చుకోండి!
మహాభారతంలో మహాత్మా విదురుడు బోధించిన విదుర నీతి మనిషి ప్రవర్తన, ధర్మం, సత్యం, సదాచారం, జీవిత విజయానికి సంబంధించిన ఎన్నో విలువైన సూత్రాలను వివరిస్తుంది. మనిషి చేసే చిన్న చిన్న అలవాట్లే అతని భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపుతాయని ఈ బోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
మహాభారతంలోని విదుర నీతి ప్రకారం మనిషి జీవితంలో విజయానికి, అపజయానికి మధ్య గల తేడాను నిర్ణయించే ప్రధాన అలవాట్లు ఏమిటి? సోమరితనం, భయం, కోపం వంటి దురలవాట్లు ప్రగతికి ఎలా ముప్పుగా మారుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జీవితంలో ఎదుగుదలను ఆపేసే పొరపాట్లు
చాణక్య నీతి లాగే మహాభారతంలో మహాత్మా విదురుడు బోధించిన 'విదుర నీతి' కూడా భారతీయ జ్ఞాన సంపదలో అత్యంత కీలకమైన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. మనిషి ప్రవర్తన, ధర్మం, సత్యం, సదాచారం మరియు జీవితానికి సంబంధించిన అనేక సత్యాలను విదురుడు స్పష్టంగా వివరించారు.
ఏయే అలవాట్లు మనిషిని విజయ శిఖరాలకు చేర్చుతాయి, ఏయే పొరపాట్లు జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తాయో ఆయన సవివరంగా చెప్పాడు. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ మనిషి దైనందిన జీవితానికి ఈ సూత్రాలు అద్దం పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చెడు అలవాట్లే మనిషి ప్రగతికి అతిపెద్ద అడ్డంకులుగా మారుతాయని విదుర నీతి హెచ్చరిస్తోంది. అవేమిటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
1. అతిగా నిద్రపోయే అలవాటు
శరీరానికి, మెదడుకు తగిన విశ్రాంతి అవసరమే అయినప్పటికీ, అవసరానికి మించి గంటల తరబడి నిద్రపోవడం మాత్రం తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. నిద్రమత్తు కారణంగా సోమరితనం పెరిగిపోతుంది. దీంతో మనిషి తాను చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులను కూడా సమయానికి పూర్తి చేయలేకపోతాడు. ఈ అలవాటు అతని దైనందిన జీవితాన్ని, పనితీరు సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది. ఫలితంగా జీవితంలో అరుదుగా లభించే అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా చేజారిపోతుంటాయి.
2. పనులను వాయిదా వేసే స్వభావం
కొంతమంది ఏ పనినైనా సరే చేయడం ఇష్టం లేక పక్కన పెట్టేస్తుంటారు లేదా వాయిదా వేస్తుంటారు. ఇలా బాధ్యతల నుంచి పారిపోవాలని చూసేవారి జీవితంలో ఎప్పటికీ పురోగతి ఉండదు. ప్రతిసారీ సోమరితనంతో కాలం గడపడం క్రమంగా వ్యక్తి పనితీరును నిర్వీర్యం చేస్తుంది. సమయానికి పనులు పూర్తి కాకపోవడం వల్ల కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టినా నిరుపయోగంగా మారిపోతాయి. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ పనుల పట్ల బాధ్యతగా, నిజాయితీగా ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం.
3. భయంతో ముందడుగు వేయకపోవడం
ఎదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించేటప్పుడు విఫలమవుతామేమోననే భయం కలగడం సహజమే. కానీ, అదే భయం మనల్ని ముందడుగు వేయకుండా నిరోధిస్తే మాత్రం అది ప్రగతికి ముప్పుగా మారుతుంది.
జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే నష్టభయాలను బేరీజు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగాల్సిందే. కేవలం ఓడిపోతామనే భయంతో ప్రయత్నించడం మానేసేవారు కొత్త అనుభవాలకు, విజయాలకు చాలా దూరమైపోతారు. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ధైర్యంగా అడుగులు వేయాలని విదుర నీతి బోధిస్తోంది.
4. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోలేకపోవడం
కోపం మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువు అని విదుర నీతి స్పష్టం చేస్తోంది. తీవ్రమైన కోపంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి మంచి చెడుల విచక్షణను కోల్పోతాడు. ఆవేశంలో నోరు జారి మాట్లాడటం వల్ల ఎంతో కాలంగా అపురూపంగా కాపాడుకున్న బంధాలు క్షణాల్లో దెబ్బతింటాయి.
కోపంతో తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినప్పుడు కాస్త శాంతించి, దీర్ఘంగా గాలి పీల్చుకుని, పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే మాట్లాడటం మంచిది.
మనం రోజూ చేసే చిన్న చిన్న అలవాట్లే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి. అవసరానికి మించి నిద్రపోవడం, పనులను వాయిదా వేయడం, భయంతో వెనకడుగు వేయడం, కోపాన్ని అణచుకోలేకపోవడం వంటి పొరపాట్లు జీవితంలో అనేక సమస్యలను కొనితెస్తాయి. ఈ దురలవాట్లను సకాలంలో సరిదిద్దుకుంటే వ్యక్తిగత ప్రవర్తనలోనూ, వృత్తి జీవితంలోనూ అద్భుతమైన మార్పులను చూడవచ్చు. విదుర నీతి అందించిన ఈ కాలాతీత సూత్రాలు నేటికీ ప్రతి ఒక్కరికీ చక్కటి క్రమశిక్షణను, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిపక్వతను నేర్పుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More