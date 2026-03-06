Edit Profile
    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026: చార్ ధామ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది.. ఇంట్లో నుంచే ఇలా ఈజీగా దరఖాస్తు చేసుకోండి!

    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026 ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజున యమునోత్రి, గంగోత్రి ధామ్ తలుపులు భక్తుల కోసం తెరవబడతాయి. తర్వాత కేదార్నాథ్ ధామ్ తలుపులు ఏప్రిల్ 22న, బద్రీనాథ్ ధామ్ తలుపులు ఏప్రిల్ 23న తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఏడాది బద్రీనాథ్ గత సంవత్సరం కంటే 11 రోజుల ముందుగానే తెరుచుకుంటున్నాయి. 

    Published on: Mar 06, 2026 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం చార్ ధామ్ యాత్ర 2026 కోసం ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు భక్తులు ఇంట్లో నుంచే మొబైల్, కంప్యూటర్, మొబైల్ యాప్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా సులభంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. యాత్రలో చేరడానికి ప్రయాణీకులందరికీ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేశారు, తద్వారా వారు ప్రయాణీకుల సంఖ్య, భద్రత, రద్దీ నిర్వహణ మరియు ఆరోగ్య ఏర్పాట్లను మెరుగ్గా నిర్వహించేందుకు వీలవుతుంది. ఈ ఏడాది చార్ ధామ్ యాత్ర ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభం కానుంది. పూర్తి ప్రక్రియ, ముఖ్యమైన తేదీలు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క అన్ని పద్ధతులను తెలుసుకుందాం.

    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026: చార్ ధామ్ యాత్ర కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది
    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026: చార్ ధామ్ యాత్ర కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది

    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026 ప్రారంభ తేదీలు:

    చార్ ధామ్ యాత్ర 2026 ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభమవుతుంది. సంప్రదాయం ప్రకారం, ఆ రోజున యమునోత్రి మరియు గంగోత్రి ధామ్ తలుపులు భక్తుల కోసం తెరవబడతాయి. దీని తర్వాత కేదార్నాథ్ ధామ్ తలుపులు ఏప్రిల్ 22న, బద్రీనాథ్ ధామ్ తలుపులు ఏప్రిల్ 23న తెరుచుకుంటాయి. ఈ ఏడాది బద్రీనాథ్ ధామ్ తలుపులు గత సంవత్సరం కంటే 11 రోజుల ముందుగానే తెరుచుకుంటున్నాయి. యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు హరిద్వార్, రిషికేశ్, దేవప్రయాగ్ మరియు ఇతర ప్రముఖ ప్రదేశాలలో బయోమెట్రిక్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

    రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు తప్పనిసరి?

    ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు చార్ ధామ్ యాత్రలో పాల్గొంటారు. రద్దీ నిర్వహణ, భద్రత, ఆరోగ్య పరీక్షలు, పాదచారుల సామర్థ్యం మరియు అత్యవసర సేవలను మెరుగుపరచడానికి రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేయబడింది. రిజిస్ట్రేషన్‌తో పరిపాలనకు ప్రయాణీకుల సంఖ్యపై ఒక అంచనా ఉంటుంది. రద్దీని నియంత్రించడం సులభం అవుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడానికి వీలు కాదు. ఈ ఏర్పాటు వల్ల ప్రయాణికుల భద్రతతో పాటు ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది.

    భక్తులు మూడు సులభమైన మార్గాల్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు:

    1. వెబ్‌సైట్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్

    ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి: registrationandtouristcare.uk.gov.in.

    మొదట “Register / Sign Up” పై క్లిక్ చేయండి.

    పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ మరియు రాష్ట్రాన్ని నింపండి.

    మొబైల్‌ను OTPతో వెరిఫై చేయండి.

    లాగిన్ అయ్యి “Register for Yatra” పై క్లిక్ చేయండి.

    ప్రయాణ తేదీ, ధామ్, ప్రయాణీకుల సంఖ్య మరియు ఇతర సమాచారాన్ని నింపండి.

    గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, పాస్‌పోర్ట్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్) అప్‌లోడ్ చేయాలి.

    సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్ లేదా QR కోడ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    2. మొబైల్ యాప్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్

    ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుండి “Tourist Care Uttarakhand” మొబైల్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    యాప్‌లో ఒక ఖాతాను సృష్టించండి.

    మొబైల్ నంబర్‌తో OTPను వెరిఫై చేయండి.

    ప్రయాణ సమాచారాన్ని నింపండి మరియు ట్రావెల్ పాస్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    ప్రయాణ మార్గాలు, హోటల్ బుకింగ్స్ మరియు ఇతర ఫీచర్లు కూడా యాప్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    3. వాట్సాప్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్

    8394833833 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌కు “యాత్ర” అని వ్రాసి మెసేజ్ పంపండి.

    చాట్‌బాట్ ప్రయాణీకులను అవసరమైన సమాచారం కోసం అడుగుతుంది.

    పేరు, మొబైల్, ప్రయాణ తేదీ, ధామ్ మొదలైన వాటిని నింపండి.

    ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ పాస్ అందుతుంది.

    ఇంటర్నెట్ తక్కువ స్పీడ్ ఉన్న ప్రయాణికులకు ఈ పద్ధతి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    ఆఫ్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతుంది?

    ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది, కానీ ఆఫ్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ 17 ఏప్రిల్ 2026 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. హరిద్వార్, రిషికేశ్, దేవప్రయాగ్, రుద్రప్రయాగ్, చమోలీ మరియు ఇతర ప్రముఖ ప్రదేశాలలో బయోమెట్రిక్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆధార్ లేదా ఇతర గుర్తింపు కార్డులను చూపించడం ద్వారా ఈ కౌంటర్లలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయవచ్చు. ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని భక్తులకు ఈ ఎంపిక చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

    చార్ ధామ్ యాత్ర కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 0135-1364 జారీ చేయబడింది. రిజిస్ట్రేషన్, ప్రయాణ మార్గం, వాతావరణం, ఆరోగ్య పరీక్ష మరియు ఇతర సమాచారం కోసం మీరు ఈ నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు. ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఆధార్ లేదా ఇతర గుర్తింపు కార్డును వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఎల్లప్పుడూ ట్రావెల్ పాస్ లేదా QR కోడ్‌ను తీసుకెళ్లండి. ప్రయాణికులు ముందుగానే నమోదు చేసుకోవాలని, ప్రయాణానికి సంబంధించిన అన్ని మార్గదర్శకాలను పాటించాలని పరిపాలన విజ్ఞప్తి చేసింది.

    చార్ ధామ్ ప్రారంభ తేదీలు:

    యమునోత్రి, గంగోత్రి ధామ్: 19 ఏప్రిల్ 2026

    కేదార్నాథ్ ధామ్: 22 ఏప్రిల్ 2026

    బద్రీనాథ్ ధామ్: 23 ఏప్రిల్ 2026

    బద్రీనాథ్ ధామ్ తలుపులు గత సంవత్సరం కంటే 11 రోజుల ముందుగానే తెరుచుకుంటున్నాయి. ప్రయాణం ప్రారంభానికి ముందే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తవుతాయి. చార్ ధామ్ యాత్ర 2026 కోసం ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది. ఇంట్లో కూర్చొని సులభంగా నమోదు చేసుకోండి. బాబా బైద్యనాథ్, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి మరియు యమునోత్రిని సందర్శించవచ్చు.

