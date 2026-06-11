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    శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: వచ్చే 12 రోజులు ఈ 4 రాశులజీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులు.. పట్టిందల్లా బంగారం!

    వచ్చే 12 రోజుల పాటు శని దేవుడి ఆధిపత్యం ఉన్న పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో, మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం ఉండనుంది. ఆర్థిక ప్రగతి, కెరీర్ ఎదుగుదల ఆశిస్తున్న వారికి ఇది శుభ సూచకం.

    Published on: Jun 11, 2026 4:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సౌభాగ్యానికి, భోగభాగ్యాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. తాజాగా జూన్ 11, 2026 గురువారం నుంచి జూన్ 22 వరకు శుక్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో సంచరించబోతున్నాడు. నక్షత్రాల్లో 'రాజ'గా పిలిచే పుష్య నక్షత్రంలో శుక్రుడి ప్రయాణం, స్థిరత్వాన్ని మరియు వృద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ 12 రోజుల కాలంలో ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.

    శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: వచ్చే 12 రోజులు ఈ 4 రాశులజీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులు.. పట్టిందల్లా బంగారం!
    శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: వచ్చే 12 రోజులు ఈ 4 రాశులజీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులు.. పట్టిందల్లా బంగారం!

    అదృష్టాన్ని మూటగట్టుకోబోయే రాశులు

    వృషభ రాశి: మీ వ్యక్తిత్వంలో అద్భుతమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. సమాజంలో మీకున్న గౌరవం పెరుగుతుంది, మీ మాటతీరు ఇతరులను కట్టిపడేస్తుంది. కెరీర్ పరంగా ఎదురుచూస్తున్న బదిలీలు లేదా ప్రమోషన్లు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభించి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: కెరీర్ పట్ల గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన కాలం. ఆర్థిక ప్రణాళికలు సఫలీకృతం కావడంతో చేతికి డబ్బు అందుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడపడమే కాకుండా, విదేశీ ప్రయాణాలకు కూడా యోగం ఉంది.

    తులా రాశి: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయే సమయం వచ్చింది. ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు మీ చేతికి అందుతాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. మీ సామాజిక వలయం పెరుగుతుంది, జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తుల ప్రవేశంతో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    మీన రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఇది స్వర్ణయుగం వంటిది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి వ్యాపార విస్తరణకు దారులు సుగమం అవుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

    శుభ ఫలితాల కోసం పాటించాల్సిన నియమాలు

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మీ జాతకంలో శుక్రుడి బలాన్ని పెంచుకోవడానికి శుక్రవారం రోజున తెల్లని వస్తువులను (పెరుగు, నెయ్యి, చక్కెర, తెల్లని వస్త్రాలు లేదా వెండి) పేదలకు దానం చేయడం శ్రేయస్కరం. ప్రతిరోజూ "ఓం శుం శుక్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు త్వరగా సిద్ధిస్తాయి. అలాగే, శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: వచ్చే 12 రోజులు ఈ 4 రాశులజీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులు.. పట్టిందల్లా బంగారం!
    Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: వచ్చే 12 రోజులు ఈ 4 రాశులజీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులు.. పట్టిందల్లా బంగారం!
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