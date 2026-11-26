రానున్న 237 రోజుల పాటు 7 రాశులకు భారీగా లాభాలు.. ఈ రాశుల జీవితాల్లో అదృష్టం తలుపు తట్టనుందా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రేమ, సుఖసంతోషాలు, కళలు, విలాసాలకు శుక్రుడు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం శుక్రుడు తులా రాశిలో ఉదయ స్థితిలో కొనసాగుతున్నట్లు పంచాంగ వివరాలు పేర్కొంటున్నాయి. 2027 జూలై 20 వరకు ఈ స్థితి కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రేమ, భౌతిక సుఖాలు, కళలకు శుక్రుడిని కారకుడిగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం పేర్కొంటుంది. గ్రహాల గమనంలో శుక్రుడి కదలికలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రస్తుతం శుక్రుడు చురుకైన స్థితిలో కొనసాగుతున్నాడు. తులా రాశిలో శుక్రుడు సంచరిస్తున్నాడు. పంచాంగం ప్రకారం 2027 జూలై 20 వరకు శుక్రుడు ఉదయ స్థితిలోనే ఉంటాడు. తులా రాశిలో శుక్రుడి గోచారం కొందరికి శుభ ఫలితాలు ఇస్తే, మరికొందరికి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. శుక్రుడు క్రియాశీలకంగా ఉండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం మొదలయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ విశ్లేషణ ప్రకారం శుక్రుడి ఉదయ గోచారం ఏడు రాశుల వారికి లాభదాయకంగా నిలుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలు, ఆర్థిక ఫలాలను గమనించే పాఠకులకు శుక్రుడి సంచారం ఆసక్తి రేపుతోంది. ఆభరణాలు, వ్యాపార పెట్టుబడులు, కళారంగాల్లో శుక్రబలం సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతారు. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే సూచిస్తాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, శుక్రుడి బలాన్ని బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
శుక్ర సంచారంతో ఈ రాశుల జీవితంలో బోలెడు లాభాలు
కర్కాటక రాశి: శుక్రుడి ఉదయ గోచారం కర్కాటక రాశి వారికి మేలు చేస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ధన ప్రాప్తికి సానుకూల యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మేష రాశి: ఈ గోచారం మేష రాశి వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో హోదా, గౌరవం పెరుగుతాయి. పెట్టుబడులకు కొత్త మార్గాలు దొరుకుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి కనిపిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: శుక్రుడి ఉదయ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి సానుకూలంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సానుకూలత నిలుస్తుంది. చేతికి ధనం అందుతుంది.
కన్య రాశి: ఈ గోచారం కన్య రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి శుక్రుడి ఉదయ గోచారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి వార్తలు అందుతాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యాపారులకు మంచి పెట్టుబడిదారులు దొరికే వీలుంది.
మకర రాశి: ఈ సంచారం మకర రాశి వారికి లాభం చేకూరుస్తుంది. అనేక పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. బ్యాంక్ నిల్వలు పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
2027 జూలై 20 వరకు కొనసాగే శుక్రుడి ఉదయ స్థితి ఏడు రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి రంగాల్లో ముందుకు సాగే దారి చూపుతోంది. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో విచక్షణ పాటిస్తూ ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు