పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నేటి నుంచి శుక్రుడి అనుగ్రహం.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, ప్రేమలో సంతోషం!
నవంబర్ 22న శుక్రుడు తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు ధనం, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, వివాహం, సౌందర్యం, భౌతిక సుఖాలకు కారకుడు. తులా రాశిలో శుక్రుడు సుమారు 40 రోజుల పాటు సంచరించనున్నాడు.
నవంబర్ 22వ తేదీన శుక్ర గ్రహం తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి అడుగుపెట్టింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని ధనం, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, వివాహం, భౌతిక సుఖాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. తన స్వక్షేత్రంలో శుక్రుడు సంచరించడం పలు రాశులపై ప్రభావం చూపుతోంది. సుమారు 40 రోజుల పాటు శుక్రుడు తులా రాశిలోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత వృశ్చిక రాశిలోకి మారతాడు.
ఈ 40 రోజుల కాలంలో కొందరికి ఉద్యోగంలో పురోగతి లభించే అవకాశం ఉంది. మరికొందరికి ఆర్థికంగా బలం చేకూరుతుంది. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితాల్లోనూ మార్పులు కనిపిస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శుక్రవారాలు, ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలు, వివాహ శుభకార్యాల సమయంలో శుక్ర బలానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. సాధారణ గోచారం ఫలితాలు ఇలా ఉండగా, వ్యక్తిగత జాతక చక్రంలోని దశలు, శుక్రుడి స్థితిని బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు కనిపిస్తాయి.
ఉద్యోగ, ప్రేమ రంగాల్లో ఊరట
మిథున రాశి: ఈ గోచారం మిథున రాశి వారికి పలు విషయాల్లో ఊరటనిస్తుంది. ఉద్యోగంలో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం లభించే వీలుంది. ఆఫీసులో మీ మాటలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. భవిష్యత్తులో అవి లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి. ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ బంధంలో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు సర్దుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామి లేదా ప్రియమైన వారితో కలిసి బయటకు వెళ్లే ప్రణాళిక వేసుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబ వ్యవహారాల పరంగా ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి అడుగులు ముందుకు పడతాయి. ఇంట్లో సౌకర్యాల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో తోటివారి సహకారం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలోనూ పరిస్థితులు కుదుటపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న పాత మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. దాంపత్య జీవితంలో భాగస్వామి తోడు నిలుస్తాడు.
కన్య రాశి: ఆర్థికంగా ఈ మార్పు సానుకూల సంకేతాలు ఇస్తోంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెంచుకునే కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల ద్వారా లాభం చేకూరుతుంది. ఇంట్లో ముఖ్యమైన విషయంపై చర్చ జరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామితో కలిసి గడిపే సమయం దొరుకుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చేయవద్దు.
తులా రాశి: సొంత రాశిలోకి శుక్రుడు రావడం తులా రాశి వారికి విశేషంగా కలిసొస్తుంది. మీ ఆహార్యం, వ్యక్తిత్వంలో కొత్త మెరుపు కనిపిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మీ అభిప్రాయాలను అందరూ వింటారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా మెరుగైన అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలపడతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి కుటుంబం నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: ఆదాయం, లాభాల కోణంలో ఈ గోచారం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో జీతం పెరగడం లేదా హోదా మారడం వంటి అంశాలపై చర్చ జరగవచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల వల్ల వ్యాపారులకు ప్రయోజనం దక్కుతుంది. స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తుల ద్వారా కొత్త పని లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మెరుగుపడినప్పటికీ పొదుపుపై శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామి సహకారం ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభవార్త సంతోషాన్ని నింపుతుంది.
స్వక్షేత్రంలో శుక్రుడి ప్రాధాన్యం.. జాగ్రత్తలు
వృషభం, తులా రాశులకు శుక్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. ప్రేమ, వివాహం, ధనం, కళలు, వాహనాలు, సౌందర్యంతో పాటు భౌతిక సుఖాలకు శుక్రుడిని కారకుడిగా జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. జాతకంలో శుక్రుడి స్థితి బట్టి ఈ అంశాల్లో ఫలితాలు ఉంటాయి. తులా రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించిన ఈ 40 రోజుల పాటు ఆర్థిక ప్రణాళికలు, బంధాల్లో పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.