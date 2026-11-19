ఈ 10 రోజుల పాటు బుధుడు ప్రయాణంతో.. 5 రాశులకు లాభదాయకం.. జాబ్, బిజినెస్లో తిరుగులేదు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 నవంబర్ 25న బుధుడు గురువుకు అధిపత్యం ఉన్న విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బుధుడు తెలివితేటలు, మాటతీరు, విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారాలకు కారకుడిగా పరిగణించబడతాడు. గురు నక్షత్రంలో బుధుడి సంచారం వల్ల ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య అంచనా.
జ్యోతిష్య పరంగా వచ్చే వారం కీలక మలుపు తీసుకోబోతోంది. నవంబర్ 25న బుధుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. ఈ మార్పుతో మొత్తం 5 రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు అందుతాయి. వైదిక జ్యోతిష్యంలో బుధుడిని తెలివితేటలు, మాట తీరు, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలకు కీలక గ్రహంగా చూస్తారు. గ్రహాల గమనంలో వచ్చే చిన్న మార్పు కూడా రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. నవంబర్ 25 వరకు బుధుడు గురువుకు చెందిన విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తూ, ఆ నక్షత్రంలో మొత్తం 10 రోజులు ఉంటారు.
గురు-బుధుల కలయిక ప్రభావం
విశాఖ నక్షత్రానికి గురువు అధిపతి కావడంతో, ఈ సంచార సమయంలో బుధుడితో పాటు గురుడి ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. "ఈ నక్షత్ర మార్పుతో పలు రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి, కొన్ని రాశులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా సర్దుకుంటాయి. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువతకు, కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతున్న వారికి ఇది మంచి సమయం.
వృషభం, ధనుస్సు రాశులకు కలిసివచ్చే అంశాలు
గురుడి నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వృషభ రాశి వారికి లాభిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగానికి సంబంధించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మీ మాటలకు ఇతరులపై మంచి ప్రభావం పడుతుంది. సంభాషణ నైపుణ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆఫీసులో పైఅధికారులు మీ పనితీరును మెచ్చుకుంటారు, దీనివల్ల మీకు గుర్తింపు పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా ఈ సంచారం అనుకూలంగా సాగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతారు, చుట్టూ ఉన్నవారితో బంధాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ గురించిన సంతోషకరమైన వార్త అందొచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు రావడం వల్ల పని ఒత్తిడి కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉన్నా, పాత పనులను నెమ్మదిగా పూర్తి చేస్తారు.
మీనం, మకరం, కన్య రాశుల స్థితిగతులు
ఆర్థిక విషయాల్లో మీన రాశి వారికి ఈ సమయం బాగుంటుంది. ఆదాయం నిలకడగా ఉండి, డబ్బుకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగ పరంగా మనసుకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే సమాచారం అందొచ్చు.
బుధుడి మారిన గమనంతో మకర రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ప్రయోజనాలు కనిపిస్తున్నాయి. జీతం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభసాటి కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. పడిన కష్టానికి త్వరగానే ఫలితం దక్కుతుంది.
కన్య రాశి వారికి బుధుడి నక్షత్ర సంచారం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. వ్యాపారంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. నిలిచిపోయిన పాత ప్రాజెక్టులపై మళ్లీ పని మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ మాటతీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి మీకు లాభం చేకూరుస్తాయి.
ఈ అవకాశాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?
గ్రహాల అనుకూలత ఉన్నప్పుడు మన ప్రణాళికలు, కృషి తోడైతే ఫలితాలు వేగంగా చేతికి అందుతాయి. కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూనే, నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వాస్తవ పరిస్థితులను అంచనా వేసుకోవడం ఎప్పుడూ మేలు చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More