డిసెంబర్లో 8 గ్రహాల కీలక సంచారం.. ఈ 8 రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
2026 డిసెంబర్ నెల జ్యోతిష్యపరంగా కీలకమైనదిగా భావిస్తున్నారు. ఈ నెలలో బుధుడు, శుక్రుడు, గురుడు, రాహువు, కేతువు, కుజుడు, శని, సూర్యుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాల గమనాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఏడాది చివరి నెల అయిన డిసెంబర్ 2026 జ్యోతిష్య పరంగా కీలకమైనది. ఈ నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు తమ గమనాన్ని, రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. సూర్య భగవానుడి సంచారంతో పాటు బుధుడు, శుక్రుడు, గురువు, రాహువు, కేతువు, కుజుడు మరియు శని భగవానుడి స్థానాల్లో వచ్చే మార్పులు అన్ని రాశులపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
సాధారణంగా ప్రతి నెలా సూర్యుడు తన రాశిని మారుస్తుంటాడు, అయితే ఈ డిసెంబర్లో గ్రహాల రాశి మార్పులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా వస్తుండటం విశేషం.
డిసెంబర్ నెలలో గ్రహాల గతులు ఇలా ఉన్నాయి:
డిసెంబర్ 2: బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
డిసెంబర్ 5: రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి మారుతారు.
డిసెంబర్ 7: బుధుడు అస్తమిస్తాడు.
డిసెంబర్ 11: శని భగవానుడు మీన రాశిలో ప్రత్యక్ష గమనం అవుతాడు.
డిసెంబర్ 13: గురువు సింహ రాశిలో వక్ర సంచారం ప్రారంభిస్తాడు.
డిసెంబర్ 16: సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు.
డిసెంబర్ 22: బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి సంచరిస్తాడు.
ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గమన మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కితే, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాబోయే నెలలో 8 రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ 8 రాశుల వారు డిసెంబర్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ నెల హెచ్చుతగ్గులతో కూడుకుని ఉంటుంది. ధనపరమైన ఇబ్బందులు ఒక్కసారిగా ముందుకు వస్తాయి. చేతిలో డబ్బు నిలవకపోగా, అనవసర ఖర్చులు మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్య పరంగా కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం.
వృషభ రాశి:
ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకూడదు, అలాగే ఎవరితోనూ ఆర్థిక లావాదేవీలు పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది. విపరీతమైన ఖర్చులు అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టేయవచ్చు. ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, పెట్టుబడులను ఈ నెలాఖరు వరకు వాయిదా వేయండి.
కర్కాటక రాశి:
మనసులో భయాలు, ఆందోళనలు వెంటాడుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అవాంతరాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగం మార్చాలనే ఆలోచన ఉంటే ప్రస్తుతానికి ఆ నిర్ణయాన్ని పక్కన పెట్టండి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తగిన మద్దతు లభించదు. ఆలోచించకుండా ఖర్చు చేయడం వల్ల ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతారు.
సింహ రాశి:
ఆత్మవిశ్వాసంలో లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడంతో నిరుత్సాహం కలుగుతుంది. ఎవరికైనా ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావడం కష్టమవుతుంది. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం ఉత్తమం.
కన్యా రాశి:
ఈ ముప్పై ఒక్క రోజులు కన్యా రాశి వారికి శ్రమతో కూడుకున్నవిగా ఉంటాయి. ప్రతి పనిలోనూ విజయాల కోసం కష్టపడాలి. ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడినప్పటికీ, అందుకు తగ్గట్టుగా ఖర్చులు పెరుగుతుంటాయి. కుటుంబపరమైన సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ నెల మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ధనం చేతికి అందినప్పటికీ నిల్వ చేయడంలో విఫలమవుతారు. ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు శారీరక నొప్పులను మిగుల్చుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు రాకుండా సర్దుకుపోవడం మంచిది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక సవాల్గా మారనుంది. మానసిక అశాంతి ఇబ్బంది పెడుతుంది. వ్యాపార భాగస్వాములతో గొడవలు లేదా మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం క్షీణించకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మీన రాశి:
కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదు. కుటుంబంలో సంతోషం కొద్దిగా తగ్గే సూచనలున్నాయి. రాబడి కంటే ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ మార్పుల గురించి ఇప్పుడే ఎలాంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More