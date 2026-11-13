548 రోజుల పాటు రాహు-కేతువుల ప్రభావం.. డిసెంబర్ 5 నుంచి ఈ రాశుల జాతకాల్లో కీలక మలుపులు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు, కేతువుల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి, కేతువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు సుమారు 18 నెలల పాటు కొత్త రాశుల్లో సంచరించనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన గ్రహాల మార్పుల్లో రాహు-కేతువుల సంచారం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. భౌతికంగా కనిపించని ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు మనుషుల జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కంటికి కనిపించకపోయినా, వీటి ప్రభావం మాత్రం అత్యంత బలంగా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనుండగా, కేతువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి మారబోతున్నారు. సుమారు 18 నెలల (548 రోజులు) పాటు ఒకే సమయంలో ఈ రెండు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోవడం వల్ల అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించనుంది.
డిసెంబర్ 5న రాహు-కేతువుల సంచారం
రాబోయే డిసెంబర్ 5వ తేదీన రాహువు అత్యంత కీలకమైన రాశి మార్పు చేయనున్నాడు. ఇప్పటివరకు కుంభ రాశిలో సంచరించిన రాహువు.. ఇకపై వెనకడుగు వేస్తూ మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మకర రాశికి అధిపతి కర్మ ప్రదాత అయిన శని భగవానుడు.
శని ప్రభావం ఉన్న ఈ రాశిలోకి రాహువు ప్రవేశించడం వల్ల అకస్మాత్తుగా జరిగే పరిణామాలు, వ్యక్తిగత ఆశయాలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు కేతువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి మారుతున్నాడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, జాతకంలో శని మరియు చంద్రుల స్థానాలు అనుకూలంగా ఉంటే రాహు-కేతువుల ఈ గోచారం జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులను తెస్తుంది. ఒకవేళ ఆ గ్రహాల స్థితి బాలేకపోతే మాత్రం కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది.
ఈ సమయంలో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి
రాహు-కేతువుల సంచార కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ఏ రంగంలోనైనా అడుగుపెట్టే ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయడం మంచిది. రాహువు అకస్మాత్తుగా ధనలాభాన్ని లేదా ఊహించని నష్టాలను ఇస్తాడు కాబట్టి వ్యాపారం, ఉద్యోగ విషయాల్లో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా సొంతంగా లెక్కలు సరిచూసుకోవాలి. జీవితంలో క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవడం ద్వారా ఈ గోచార దుష్ప్రభావాలను గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.
మేష రాశిపై రాహు-కేతువుల ప్రభావం
మేష రాశి వారికి ఈ గోచారం కెరీర్ పరంగా కీలకమైన మలుపులను తెస్తుంది. మీ జాతకంలో పదవ స్థానంలో రాహువు సంచారం జరగనుంది. దీనివల్ల మీరు మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. మీపై కొత్త బాధ్యతల భారం పడుతుంది. వృత్తి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
చాలామందికి ఉద్యోగరీత్యా బదిలీలు అయ్యే అవకాశం ఉంది లేదా నివాస స్థానం మారే సూచనలున్నాయి. మీ జన్మచంద్రుడితో పాటు శని శుభస్థానంలో ఉంటే, ఈ మార్పులు మీ భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయి. కెరీర్లో సరికొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం.
గ్రహాల ఈ గమన మార్పులు కేవలం సాధారణ అంచనాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతకంలో గ్రహాల బలబలాలను బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. మరింత స్పష్టత కోసం మీ జాతకాన్ని జ్యోతిష్యులకు చూపించడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More