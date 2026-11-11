బుధాదిత్య యోగంతో జాక్పాట్ కొట్టబోయే రాశులు.. ప్రియమైనవారితో సమయం గడిపే ఛాన్స్
బుధ, సూర్యుని కలయికను ఒక ప్రత్యేక సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. డిసెంబర్ నెలలో ఏర్పడే ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బు, అదృష్టం, సంపద, అన్ని సౌకర్యాలను తెస్తుంది.
డిసెంబర్ చాలా ముఖ్యమైన నెల కాబోతోంది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. సూర్యుడు, బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు ప్రతిష్ట, ఉన్నత హోదా, నాయకత్వ లక్షణాలను సూచిస్తాడు. డిసెంబర్ 16 ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు డిసెంబర్ 22న ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ విధంగా ధనుస్సు రాశిలో సూర్య-బుధుల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురుడు. ఈ బుధాదిత్య యోగం శుభ, అశుభ ప్రభావాలను రెండింటినీ ఇస్తుంది. ధనుస్సు రాశిలో ఈ కలయిక ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ గ్రహ సంచారం ప్రత్యేకంగా కొన్ని రాశులకు రాజ యోగాన్ని ఇస్తుంది.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనిలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం మెరుగుపడుతుంది. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోయి ఉంటే దానిని తిరిగి పొందే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో చాలా కోరికలు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులతో సంభాషించే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించి, పెద్ద లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం లభిస్తుంది. జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆదాయం, లాభం విషయంలో మీకు సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ ఆదాయంలో అసాధారణమైన వృద్ధిని చూస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలోని రెండో ఇంట్లో బుధుడు సూర్యునితో కలిసి ఉండటం శుభప్రదం. ఈ సమయంలో మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఇది మీకు సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది. మీకు ఆర్థికంగా చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. సంపదతోపాటు ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబ పర్యటనలు, ప్రియమైనవారితో గడిపే ఏకాంత సమయం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. ఈ కాలం వృత్తి నిపుణులకు, వ్యాపారవేత్తలకు శుభవార్తలను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి రంగంలో పురోగతికి లేదా జీతం పెరుగుదలకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. అలాగే సూర్యుడు, బుధుడి సానుకూల ప్రభావం సామాజిక వర్గాలను సుసంపన్నం చేస్తుంది. ఇది కొత్త స్నేహాలను పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలం అన్ని వైపుల నుండి విజయాన్ని తెస్తుంది. మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. బుధ గ్రహ ప్రభావం మీకు ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఇస్తుంది. సూర్యుని ఆధిపత్యం వల్ల మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. అలాగే మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబ కలహాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్య విషయాలలో మెరుగుదలలు జీవితంలో కొత్త ఆశను కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా, పూర్వీకుల ఆస్తుల ద్వారా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి జీవితంలోని అన్ని బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహించే సామర్థ్యం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తుంటే ఈ కాలం మీకు కొత్త ఆదాయాన్ని తెస్తుంది. నిరంతర ప్రయత్నాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. సూర్యుని ప్రభావం సంతోషం, శ్రేయస్సు కోసం అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. దీనితో పాటు మీ పాత పెట్టుబడులు మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీకు పరస్పర అభివృద్ధి, మద్దతు లభిస్తుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ధనుస్సు రాశిలో సూర్య-బుధుల కలయిక అన్ని కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. మీ సామాజిక హోదా రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వృత్తిపరమైన పురోగతి, మంచి జీతం లభిస్తాయి. అలాగే మీ పై అధికారుల నుండి కూడా మద్దతు లభిస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం మీ అదృష్టాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం సంపాదించే అవకాశాలు వస్తాయి. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు, ఆస్తుల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. వైవాహిక సంబంధాలు ప్రేమ, ఆప్యాయతలతో నిండి ఉంటాయి. మీ కుటుంబ సభ్యులందరి కోరికలను తీర్చే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More