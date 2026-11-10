పవర్ఫుల్ గ్రహ సంయోగం.. మరికొన్ని రోజుల్లో రాజయోగం చూసే 5 రాశులు.. లక్కే లక్కు
వచ్చే నెలలో మూడు గ్రహాలు వృశ్చిక రాశిలో కలిసి సంచరిస్తూ ఒక శక్తివంతమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి రాజరిక జీవితాన్ని, అన్ని సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఆ రాశుల వారి భవిష్యత్తును తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు తమ రాశులను, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటాయి. కొన్నిసార్లు గ్రహాలు ఇతర గ్రహాలతో కలిసి బలమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. డిసెంబర్ 17న సూర్యుడు, బుధుడు, చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో సంయోగంలో ఉంటారు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక త్రిగ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ యోగం సాధారణంగా తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వృత్తి పురోగతి, ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించినదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం డిసెంబర్ 20 వరకు ఉంటుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి ముఖ్యంగా పని, ఆర్థికం, వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ఈ సమయం ఏ రాశుల వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉందో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి త్రిగ్రాహి యోగం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది . మీ జీవితంలో సంతోషాన్ని, శాంతిని తీసుకురావడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు మీ జీవితంలో మంచి మార్పులను అనుభవిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఇది మంచి సమయం. కొత్త కాంట్రాక్టుల ద్వారా మీరు పెద్ద లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. ఇప్పటివరకు కొనసాగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఇప్పుడు ముగిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో మీరు పురోగతిని మాత్రమే చూస్తారు. మీ కష్టానికి రెట్టింపు ఫలాలను పొందే సమయం ఇది. మీ కుటుంబ సభ్యులందరి ఆరోగ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, పెద్ద ఆర్థిక లాభాలను పొందడానికి ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం మకర రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి లభిస్తాయి. బంధువుల సందర్శనల వల్ల ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. నగదు ఆదాయం పెరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ఖర్చులు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. విద్యార్థుల తెలివితేటలు వంద రెట్లు పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఇంటికి వస్తుంది. ఈ సమయంలో శారీరక, మానసిక మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీరు కొత్త ఆస్తులను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. కార్లు, వాహనాలను కూడా కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో తోబుట్టువులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక ఆదాయానికి కొరత ఉండదు. అప్పుల సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆకస్మిక వైద్య ఖర్చులు రావచ్చు. స్నేహితులు సహాయం చేసి మీ సొంత స్థానాన్ని విస్తరిస్తారు.
మీన రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం మీన రాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ మాటల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. అన్నదమ్ములు, స్నేహితుల వల్ల మీకు మేలు జరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారి జీతం మూడు రెట్లు పెరగవచ్చు. ఆస్తి సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. ఇది ఆర్థిక ప్రశాంతతకు సమయం. అలాగే విద్యార్థులకు ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. గతంలో తీసుకున్న రుణాల భారం తగ్గుతుంది. పని చేసే చోట సహకారం లభిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ త్రిగ్రాహి యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది . గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు లాభాలను ఇవ్వడం ప్రారంభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ వృత్తి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని లేదా విజయాన్ని సాధించవచ్చు. ఈ యోగం వల్ల మీ ఆర్థిక సమస్యలు ముగుస్తాయి. విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రణాళికలన్నీ సక్రమంగా నెరవేరడంతో జీవితం శాంతి, ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. అలాగే, విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు. మీ పొదుపును పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
వృషభ రాశి
ఈ యోగం వృషభ రాశి వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన, అనుకూలమైన కాలాన్ని సృష్టిస్తుందని అంచనా. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పురోగతి సాధించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు డబ్బు సమస్యలకు సంబంధించిన చింతల నుండి బయటపడతారు. పెండింగ్లో ఉన్న వ్యాపార ఒప్పందాలు చివరకు పూర్తవుతాయి. పెట్టుబడులు ఆదాయాన్ని ఇవ్వగలవు. బుధ గ్రహ ప్రభావం వల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలు పదునుదేరతాయి. ఈ యోగం దీర్ఘకాలిక విజయానికి బలాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే పనిలో ఎదురయ్యే సమస్యలు ముగుస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు. మీ పై అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తిస్తారు. మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీరు కుటుంబంలో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. విద్యార్థులు తమ చదువుపై ఆసక్తిని పెంచుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More