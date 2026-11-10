నవంబర్ 22 నుంచి ఈ 3 రాశులకు అదృష్ట యోగం, జీవితంలో రాజభోగాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వైభవానికి కారకుడైన శుక్రుడు త్వరలో తన స్వరాశి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. నవంబర్ 22 నుంచి జనవరి 1, 2027 వరకు కొనసాగే ఈ ప్రత్యేక సంచార కాలం వల్ల సింహ, వృశ్చిక, కర్కాటక రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, కుటుంబ సౌఖ్యం కలగనున్నాయి.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర భగవానుడిని ధన-సంపదలు, భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ మరియు వైభవానికి కారకుడిగా అభివర్ణిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు శుభ స్థితిలో ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితం రాజభోగాలతో, ఎలాంటి ఆర్థిక లోటు లేకుండా సాగిపోతుంది. ప్రస్తుతం కన్యా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు, రాబోయే నవంబర్ 22, 2026న సాయంత్రం 4:54 గంటలకు తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
జనవరి 1, 2027 వరకు శుక్రుడు ఇదే తులా రాశిలో సంచరిస్తారు. గ్రహాల రాకుమారుడు తన సొంత ఇంటికి వెళ్తుండటంతో జ్యోతిష్య పరంగా దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. తులా రాశికి స్వయంగా శుక్రుడే అధిపతి కావడం వల్ల, ఈ సంచార కాలంలో సంతులనం, ప్రేమ, కళలు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు మరియు సామాజిక సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రత్యేక గోచర కారణంగా మూడు ప్రధాన రాశుల వారి జీవితాల్లో స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం కానుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి జాతకులకు శుక్రుని తులా రాశి ప్రవేశం అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి, ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత ఇనుమడిస్తాయి. విరోధులపై విజయం సాధించడంతో పాటు, తోబుట్టువులతో అనుబంధం బలపడుతుంది. వృత్తిరీత్యా చేసే చిన్నపాటి ప్రయాణాలు కూడా మీకు విశేషమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. మీ జీవితంలో భౌతిక సుఖ-సౌకర్యాలు పుష్కలంగా పెరుగుతాయి. విదేశాలకు సంబంధించిన పనులు లేదా విదేశీ వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఊహించని విజయాలు వస్తాయి.
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నత అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది; వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తూ ఆహ్లాదకరంగా గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుని ఈ రాశి మార్పు అద్భుతమైన భౌతిక లాభాలను ఇస్తుంది. ఎప్పటినుంచో మీరు కంటున్న సొంతిల్లు లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే కల ఈ కాలంలో నెరవేరే బలమైన అవకాశాలున్నాయి.
కుటుంబ వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆనందభరితంగా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా తల్లిగారితో మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, ప్రాపర్టీ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ సమయం తిరుగులేని లాభాలను అందిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ ఉన్నతాధికారుల నుంచి మన్ననలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More