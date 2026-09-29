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రాహు–కేతువుల ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు శుభకాలం.. ఉద్యోగం, విద్య, ధనలాభాలు!

రాహు–కేతువులు రాశులు మారే సమయంలో పన్నెండు రాశుల జీవితాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. రాబోయే కాలంలో ఈ గ్రహాల గోచార ప్రభావంతో మేషం, కన్య, ధనుస్సు, మిథునం, తుల, మీనం రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని ఇచ్చిన విశ్లేషణ పేర్కొంటోంది.

Published on: Sep 29, 2026, 12:30:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు, కేతువులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు ఎప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలో అంటే వక్ర గతిలో ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారడానికి సుమారు ఏడాదిన్నర సమయం పడుతుంది. ఈ గ్రహాలు తమ స్థానాన్ని మార్చినప్పుడల్లా పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాల్లోనూ ఊహించని మార్పులు వస్తుంటాయి.

రాహు–కేతువుల ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు శుభకాలం.. ఉద్యోగం, విద్య, ధనలాభాలు!
రాహు–కేతువుల ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు శుభకాలం.. ఉద్యోగం, విద్య, ధనలాభాలు!

ప్రస్తుత సంవత్సరంలో రాహువు శని కుంభ రాశిలోనూ, కేతువు సూర్య భగవానుని సింహ రాశిలోనూ సంచరిస్తున్నారు. అయితే, రాబోయే డిసెంబర్ నెలలో ఈ రెండు గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చబోతున్నాయి. ఈ పరిణామం కారణంగా రాబోయే 68 రోజుల కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఏయే రాశుల అదృష్టం తలకిందులు కానుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

మేష రాశి: వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త మైలురాళ్లు

మేష రాశి వారికి రాహు-కేతువుల ఈ గోచార మార్పు ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. రాబోయే కాలం ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారికి ప్రగతి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వృత్తి జీవితంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. తోటి ఉద్యోగులు, అధికారుల సహకారంతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు.

కన్యా రాశి: విద్యా సంబంధిత ప్రయాణాలు

కన్యా రాశి వారికి రాహు-కేతువుల ప్రభావం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. విద్యార్థులకు, పరిశోధన రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం సువర్ణావకాశం అని చెప్పవచ్చు. కొందరు ముఖ్యమైన విద్యా విషయక పర్యటనలు చేసే సూచనలున్నాయి. ఈ ప్రయాణాల ద్వారా భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విలువైన జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని సంపాదిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: అత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ గోచారం ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది. ఈ కాలంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా వెనుకంజ వేయకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. నలుగురితో కలిసిమెలిసి తిరగడంలో, కొత్త పరిచయాలను ఏర్పరచుకోవడంలో దూసుకుపోతారు. ఈ సామాజిక చొరవ భవిష్యత్తులో మీకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి.

మిథున రాశి: గురువుల ఆశీస్సులతో కష్టాల కడతేర్పు

మిథున రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంచారం ఎంతో సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు గురువులు లేదా శ్రేయోభిలాషుల సరైన మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. వారి సమయస్ఫూర్తి, సహాయసహకారాలతో ఎలాంటి క్లిష్టమైన సమస్యలనైనా ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా అధిగమిస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

తులా రాశి: విద్యార్థులకు తిరుగులేని విజయం

తులా రాశి వారికి రాహు-కేతువుల గమనం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా చదువుకునే విద్యార్థులకు ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరగడంతో పాటు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. పరీక్షలలో అద్భుతమైన మార్కులు సాధించి కుటుంబానికి పేరు తెస్తారు. మేథోపరమైన చర్చల్లో విజయం సాధిస్తారు.

మీన రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన - మానసిక ప్రశాంతత

మీన రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం అత్యంత ఉత్తమమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. లౌకిక విషయాల కంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మీ మనస్సు ఎక్కువగా నిమలమవుతుంది. దైవ దర్శనాలు, పూజలు, సేవా కార్యక్రమాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. దీనివల్ల మనసుకు అంతులేని ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు ఇంటా బయటా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/రాహు–కేతువుల ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు శుభకాలం.. ఉద్యోగం, విద్య, ధనలాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/రాహు–కేతువుల ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు శుభకాలం.. ఉద్యోగం, విద్య, ధనలాభాలు!
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