పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
సింహ రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.. ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి?
ఈ వారం సింహ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, ఉత్సాహం పెరిగినా, బాధ్యతలను సమయానికి పూర్తి చేయడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు ఆరో స్థానమైన మకర రాశిలో సంచరించడం వల్ల రోజువారీ పనులు, పెండింగ్ బాధ్యతలు, చిన్న సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంతో మొదలవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు ఆరో స్థానమైన మకర రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల రోజువారీ పనులు, సమయానికి బాధ్యతలు పూర్తి చేయటం, చిన్న చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవటం ప్రధానంగా మారతాయి. మీ సొంత రాశి అయిన సింహంలో కుజుడు, గురువు, కేతువు కలిసి ఉన్నారు.
దీనివల్ల ముందుకు సాగాలనే కోరిక, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఆరంభంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని, ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. సూర్యుడు తులా రాశిలోని మూడో ఇల్లు నుంచి వృశ్చిక రాశిలోని నాలుగో ఇంట్లోకి మారుతాడు. దీనివల్ల బయటి తిరుగుళ్ల కంటే ఇల్లు, విశ్రాంతి, కుటుంబ ఏర్పాట్ల వైపు దృష్టి మళ్లుతుంది.
ఆచితూచి నిర్ణయాలు
వారం మధ్యలో చంద్రుడు ఏడో స్థానమైన కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడే రాహువు కూడా ఉన్నాడు. భాగస్వాములు, జీవిత భాగస్వామి, క్లయింట్లు, నేరుగా చేసే చర్చల ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ఎవరి నుంచైనా ఆశించిన స్పందన రాకపోతే వెంటనే పరిస్థితి చేజారిపోయిందని అనుకోవద్దు.
కొందరి అభిప్రాయాలు మీ పని తీరుకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు. మీ ప్రణాళికలన్నీ అందరి ముందు బయటపెట్టకుండా, అవసరమైన సమాచారాన్ని తగిన వ్యక్తులకు మాత్రమే చెప్పండి. ఈ సమయంలో జీవిత భాగస్వామి లేదా నమ్మకమైన వ్యక్తి ఇచ్చే మద్దతు మిమ్మల్ని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది. మూడో ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు స్పష్టమైన సంభాషణలు, సమయానికి సమాధానాలు, రాతపూర్వక నిర్ధారణలకు తోడ్పడతాడు. పనిపై నమ్మకం ఎంత అవసరమో, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం కూడా అంతే కీలకం.
వారం చివర్లో చంద్రుడు ఎనిమిదో స్థానమైన మీన రాశిలోకి చేరుతాడు. అక్కడ వక్రగతిలో ఉన్న శని ఉన్నాడు. దీనివల్ల మనసు కొంచెం సున్నితంగా మారుతుంది. ఏదైనా పని అనుకున్న వేగంతో సాగకపోతే నిరాశ కలుగుతుంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన సహాయం లేదా ఉమ్మడి ఏర్పాట్లపై చర్చలు జరగవచ్చు. కానీ వాటిని ఖచ్చితమైన లాభంగా భావించవద్దు. సింహంలోని కుజుడు త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోమని పురికొల్పుతాడు. కానీ కేతువు లోపల సందేహాలను రేపుతాడు. ఇలాంటి సమయంలో కాస్త ఆగి, ఆలోచించి అడుగు వేయడం మంచిది.
ప్రేమ, దాంపత్యం, కుటుంబ సమతుల్యత
వారం ఆరంభంలో మీ ప్రవర్తన ఆప్యాయంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో చిన్నపాటి పనుల్లో లేదా సామాజిక కలయికల్లో కలిసి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రేమ బంధంలోనూ చొరవ చూపాలనిపిస్తుంది. అయితే మీ రాశిలో కుజుడు ఉండటం వల్ల మీ మాటలు కొన్నిసార్లు ఆదేశించినట్టు వినిపించవచ్చు. భాగస్వామిని అడిగి ప్రణాళికలు వేసుకోండి. కన్య రాశిలోని రెండో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉన్నాడు. అందువల్ల కుటుంబ అవసరాలు, భోజనం, డబ్బుకు సంబంధించిన చర్చలు బంధాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి. సమయానికి చేసే చిన్న సాయం ప్రేమను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
వారం మధ్యలో ఏడో ఇంటి చంద్రుడు, రాహువు సన్నిహిత బంధాలను ముందుకు తెస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో పాత విషయాన్ని పరిష్కరించుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది. కానీ మధ్యలో తప్పుడు అంచనాలు వేసుకుంటే గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. మూడో వ్యక్తి చెప్పే మాటలను వెంటనే నిజమని నమ్మవద్దు. వారం చివర్లో ఎనిమిదో ఇంటి చంద్రుడు భావోద్వేగాలను తీవ్రతరం చేస్తాడు. భాగస్వామి మాట వల్ల మనసు నొప్పిస్తే, కాసేపు ఆగి ప్రశాంతమైన స్వరంతో మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
కుటుంబం, ఉద్యోగం మధ్య సమయాన్ని పంచుకునే వారు ఈ వారం స్పష్టమైన ప్రాధాన్యతలు ఏర్పరుచుకోవాలి. ఆరంభంలో చురుగ్గా ఉండి అందరికీ సాయం చేయాలని అనిపిస్తుంది. మధ్యలో ఇతరులు మీరు ఇవ్వలేనంత సమయాన్ని అడగొచ్చు. కాబట్టి అంగీకరించటం అంటే ప్రతి డిమాండ్ను ఒప్పుకోవటం కాదు. ఆహ్వానాలు, కుటుంబ ఖర్చులు లేదా కలిసి చేసే ప్రయాణాలపై ముందుగానే చర్చించండి. ఏడో ఇంట్లో రాహువు ఉండటం వల్ల ఎదుటివారి సమస్య చాలా పెద్దదిగా అనిపించవచ్చు. అలాంటప్పుడు వారికి నిజంగా ఎలాంటి సాయం కావాలో అడగండి. ఓపికగా వింటే పరిష్కారం అంత కష్టంగా అనిపించదు.
కెరీర్, చదువు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు
చదువుకునే వారికి వారం ప్రారంభం మంచి ఏకాగ్రతను ఇస్తుంది. చాలా రోజులుగా వాయిదా పడుతున్న అంశాలను చిన్న చిన్న లక్ష్యాలుగా విభజించి ముందుకు తీసుకెళ్లండి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ రాశిలో కుజుడు, గురువు, కేతువు ఉండటం వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు బలపడతాయి. అయితే మీ పనిని ఇతరులపై రుద్దకుండా చూసుకోండి. పక్కా ప్రణాళికతో పని చేస్తే పైఅధికారులు మీ నమ్మకత్వాన్ని గుర్తిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశం ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా, ఖర్చులు, సమయాన్ని సరిచూసుకోవడం అవసరం.
ఏ పత్రాన్నీ చదవకుండా అంగీకరించవద్దు. విద్యార్థులు రివిజన్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నా, సన్నద్ధత లేకుండా పరీక్షలు లేదా ప్రజెంటేషన్లలో దిగటం మంచిది కాదు. పని వేగం తగ్గితే అందుకు కారణమేమిటో గుర్తించండి. హడావుడి కంటే క్రమబద్ధమైన శ్రమ వల్లే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని ఈ వారం స్పష్టం చేస్తుంది.
ఆర్థిక విషయాల్లో వారం ఆరంభంలో వ్యాపారం, ప్రయాణాలు లేదా కొత్త ప్లాన్లపై చర్చలు జరుగుతాయి. ఆరో ఇంటి చంద్రుడు రెగ్యులర్ ఖర్చులు, అప్పులను ముందుకు తెస్తాడు. కొత్త పని లాభదాయకంగా అనిపించినా, దాని ఖర్చులను రాసి పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు. రెండో ఇంట్లో శుక్రుడు ఉండటం వల్ల సౌకర్యాలు, కుటుంబం లేదా ఇష్టమైన వస్తువులపై ఖర్చు చేయాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. నచ్చిన ప్రతి వస్తువునూ వెంటనే కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వద్ద ఉన్న వనరులను ముందుగా పరిశీలించండి.