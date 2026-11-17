18 ఏళ్ల తర్వాత మకర రాశిలోకి రాహువు.. డిసెంబర్ 5 నుంచి వారికి ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్!
2026 డిసెంబర్ 5 నుంచి 2028 జూన్ 22 వరకు రాహువు మకర రాశిలో సంచరించనున్నట్లు ఈ జ్యోతిష్య కథనం పేర్కొంటోంది. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత జరిగే ఈ సంచారం మకర రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ జీవితాల్లో కీలక మార్పులను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్య అంచనా.
మకర రాశిలో రాహువు సంచారం జ్యోతిష్య ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత, ఛాయా గ్రహమైన రాహువు శని అధిపతి అయిన మకర రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ కీలక సంచారం డిసెంబర్ 5, 2026న ప్రారంభమై, జూన్ 22, 2028 వరకు కొనసాగుతుంది. దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు ఒకే రాశిలో ఉండే ఈ గోచార ప్రభావం మకర రాశి జాతకుల జీవితంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపనుంది.
కెరీర్ విజయాలు - ఆకస్మిక లాభాలు
శని క్షేత్రమైన మకరంలో రాహువు ప్రవేశం ఈ రాశి వారికి వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన పురోగతిని ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. పెళ్లి కాని వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు ఖరారయ్యే సూచనలున్నాయి.
అలాగే, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ డీల్స్ ఈ కాలంలో ఫైనల్ అవుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. భూమి, భవనాలు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనే కల నెరవేరుతుంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరిగి, ఆర్ధికంగా బలపడతారు.
మకర రాశి వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి
మకర రాశి వారికి శని సాడేసాతి ప్రభావం ముగిసినప్పటికీ, రాహువు సంచార కాలంలో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు నెగెటివ్ ఎనర్జీకి ప్రతీక.
ఆవేశానికి దూరంగా ఉండండి: రాహు ప్రభావం వల్ల చిన్న విషయాలకే కోపం రావడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరగవచ్చు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
మానసిక ప్రశాంతత: అనవసరంగా ఎక్కువగా ఆలోచించి (Overthinking) టెన్షన్ పడకండి. ప్రశాంతంగా వుండండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. రాహువు మకర రాశిలోకి ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాడు?
డిసెంబర్ 5, 2026న రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించి, జూన్ 22, 2028 వరకు అదే రాశిలో సంచరిస్తాడు.
2. మకర రాశి వారికి రాహు సంచారం వల్ల ఏ రంగాల్లో లాభం ఉంటుంది?
కెరీర్, ఆస్తి కొనుగోళ్లు, చరాస్తుల వృద్ధి, వివాహ ప్రయత్నాలు మరియు సమాజంలో గౌరవ మన్ననలు లభించడంలో ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More