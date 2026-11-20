వచ్చే 8 నెలలు ఈ 7 రాశులకు అదృష్టకాలం.. శుక్రుడి ఉదయంతో ప్రేమ, ధనలాభాల వర్షం!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు ప్రేమ, వివాహం, సంపద, సుఖసంతోషాలు, విలాసవంతమైన జీవితానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ఉదయించిన శుక్రుడు, హిందూ పంచాంగ గణన ప్రకారం 2027 జూలై 21 వరకు ఉదయ స్థితిలోనే సంచరించనున్నాడు.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో ప్రేమ, వివాహం, సంపద, విలాసవంతమైన జీవితానికి కారకుడిగా శుక్రుడిని భావిస్తారు. శుక్ర గ్రహం బలంగా ఉన్నప్పుడు మనుషుల జీవితాల్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని పండితులు చెబుతారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో ఉదయించిన శుక్రుడు, హిందూ పంచాంగ గణన ప్రకారం 2027 జూలై 21 వరకు ఉదయ స్థితిలోనే సంచరించనున్నాడు.
సాధారణంగా శుక్రుడు అస్తమించినప్పుడు శుభకార్యాలకు విరామం ఇస్తారు. కానీ ఇప్పుడు సుదీర్ఘకాలం పాటు శుక్రుడు పూర్తి తేజస్సుతో ఉదయ స్థితిలో ఉండటం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడింది. రాబోయే ఎనిమిది నెలల పాటు ఈ శుక్ర సంచారం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపినా, ఏడు రాశుల వారికి మాత్రం అదృష్ట తలుపులు తెరవనుంది. రాబోయే ఎనిమిది నెలల పాటు శుక్రుడి ఉదయంతో ఏడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా ఎంతో లాభదాయకంగా మారబోతోంది.
మిథునం, మకరం, మేష రాశులకు కలిసొచ్చే అంశాలు
మిథున రాశి: ఈ రాశి వారికి శుక్రుడి ఉదయ గమనం ఎన్నో సానుకూల ఫలితాలను తెచ్చిపెడుతోంది. మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో మధురంగా మారుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మీరు వేసే అడుగులు లాభాల బాట పట్టిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
మకర రాశి: ఈ రాశి జాతకులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. ప్రేమ, దాంపత్య బంధాల్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడి అందుతుంది.
మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి శుక్రుడి అనుగ్రహంతో వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కూడా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇంకా పెళ్లి కాని వారి జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
కన్యా, కర్కాటక రాశుల వారికి ఆర్థిక ఊరట
కన్యా రాశి: ఈ రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ఊపిరి పీల్చుకుంటారు. ప్రేమ ప్రయాణంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ ఎనిమిది నెలల కాలం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం నిండుతుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు.
ధనుస్సు, తులా రాశుల వారికి శుభవార్తలు
ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి జాతకులకు వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు సమసిపోతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా మీకు ఏదైనా మంచి ఆఫర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి: శుక్రుడు స్వరాశి అధిపతి కావడంతో ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా మారుతుంది. కళలు, సృజనాత్మక రంగాల వైపు మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. ప్రేమ జీవితంలోని కష్టాలు నెమ్మదిగా దూరమై ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More