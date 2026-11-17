December Luck : డిసెంబర్లో పవర్ఫుల్ యోగంతో కుబేరుని అనుగ్రహంతో వీరికి డబ్బు, గోల్డెన్ డేస్!
December Luck : మూడు గ్రహాలు కలిసి సంచరించడం వల్ల త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. డిసెంబర్ నెలలో ఏర్పడే ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తి పురోగతి, వైవాహిక ఆనందం, వివాహ యోగాన్ని అందిస్తుంది. వచ్చే నెలలో ఎవరు అదృష్టవంతులు అవుతారో తెలుసుకోండి.
డిసెంబర్ 2026 ఒక ప్రత్యేకమైన నెల. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి అనేక యోగాలు ఏర్పడతాయి. డిసెంబర్ నెలలో చాలా రాశుల వారు తమ జీవితాలలో పెద్ద మార్పులను చూస్తారు. డిసెంబర్ 17న సూర్యుడు, బుధుడు, చంద్రుడు కలిసి వృశ్చిక రాశిలో సంచరించి త్రిగ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ యోగం సుమారు 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ప్రభావం పెరుగుతుంది. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి, వృత్తిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. 30 సంవత్సరాల తర్వాత వృశ్చిక రాశిలో ఏర్పడే త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశిలోని ఎనిమిదో ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా మీ ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. చంద్రుడు, సూర్యుడు, బుధుల అనుగ్రహంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. పెట్టుబడుల ద్వారా మీకు లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది. సొంత పనుల్లో స్నేహితులు సహాయపడతారు. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. తండ్రి నుంచి కూడా మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలోని దశమ భావంలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఈ వ్యక్తుల ధైర్యం, బలం పెరుగుతాయి. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ యోగం కాలంలో చేసే ఏ ప్రయత్నమైనా విజయవంతమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఉద్యోగార్థులు కోరుకున్న ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయంలో పెట్టుబడి పెడితే ఊహించని లాభాలు పొందవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మూడు గ్రహాల సంయోగ యోగం అనేక సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే మీ ప్రయత్నాలు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి లేదా కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి సహాయపడతాయి. తెలివైన ప్రణాళిక, సరైన నిర్ణయాలు అన్ని విషయాలలో విజయాన్ని అందిస్తాయి. విద్యార్థులు తమ చదువుకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలలో రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. బాగా ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలోని నాలుగో ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వారికి ఉన్నత పదవి, మంచి జీతం లభిస్తాయి. తమ స్థానంపై ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో పని ప్రదేశంలో గౌరవ మర్యాదలు రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. మీరు శుభకార్యక్రమాలలో ఎక్కువగా పాల్గొంటారు. మీ మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో కూడా అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శుభ స్థానాలలో మూడు గ్రహ సంయోగాలు ఏర్పడే అవకాశం వ్యాపార సంబంధిత విషయాలలో లాభదాయకమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. మీ ఆర్థిక స్థితిని పటిష్టం చేసుకునే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. ఈ గ్రహాల మార్పు మీ కుటుంబ పరిస్థితులలో సంతోషాన్ని తెస్తుంది. మీకు కొంతమంది పెద్దల నుండి మద్దతు, సలహాలు కూడా లభిస్తాయి. మీ తెలివైన నిర్ణయాలు క్లిష్ట పరిస్థితులను కూడా మార్చగలవు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఆదాయం పెరిగి, మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్నేహితులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా మీ వృత్తి లేదా పని రంగంలో, మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More