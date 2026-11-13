శుక్ర గ్రహ సంచారం రాబోయే 40 రోజులు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది!
శుక్రుడు నవంబర్ 22న తులారాశిలోకి ప్రవేశించి జనవరి 1, 2027 వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. ఈ శుక్ర సంచారం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై కనిపించినప్పటికీ, 3 రాశుల వారికి ఈ సంచారం వల్ల మంచి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని రాక్షసుల గురువుగా పరిగణిస్తారు. ఈ శుక్రుడు సౌందర్యం, విలాసం, ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సుకు కారకుడు. ఈ శుక్రుడి స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ఒకరి ఆర్థిక పరిస్థితి, సంబంధాలపై పడుతుంది. ప్రస్తుతం శుక్రుడు కన్యారాశిలో ఉన్నాడు. శుక్రుడు నవంబర్ 22న తులారాశిలోకి ప్రవేశించి సంచరిస్తాడు. తులారాశి శుక్రుడి స్వంత రాశి కాబట్టి.. ఈ సంచారం ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. జనవరి 1 వరకు అదృష్టాన్ని పొందే రాశులు చూద్దాం..
సింహ రాశి
శుక్రుడు సింహరాశి 3వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కష్టమైన పనులను పూర్తి చేసే ధైర్యం వారికి లభిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారులు సంతోషిస్తారు. సమాజంలో మీ హోదా, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రయాణాల ద్వారా మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలోని 12వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీనివల్ల ఈ రాశివారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఖర్చు చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి ఇది ఒక సువర్ణ సమయం. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది. ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలు తగ్గుతాయి. వివాహితులు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు అందమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకునే అవకాశం పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోని 4వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే కోరిక నెరవేరవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. పనిలో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభించవచ్చు. దాని ఫలితంగా మీ హోదా కూడా బలపడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. మొత్తమ్మీద, కుటుంబ జీవితం, వృత్తి జీవితం బాగుంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More