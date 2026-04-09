రాశిఫలాలు: ఏప్రిల్ 9, గురువారం.. ఈ రాశుల వారికి విదేశీ యానం, ఆ రాశికి ధన యోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఏప్రిల్ 9, గురువారం నాడు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం ఏ రాశుల వారిపై ఉండబోతోంది? ఎవరికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
గురువారం అంటేనే భక్తులకు ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున జగన్నాథుడైన శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుందని నమ్మకం. ఏప్రిల్ 9 నాటి గ్రహ గతులను పరిశీలిస్తే, కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పడుతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు వృత్తి, ఆరోగ్య విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ద్వాదశ రాశి ఫలాలు (మేషం నుండి మీనం వరకు)
మేష రాశి:
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి విదేశీ ప్రయాణ సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రయాణం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో ఎదుగుదల కోసం ఆఫీసు పనులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. మాట్లాడేటప్పుడు కఠిన పదజాలం వాడకండి, మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం.
వృషభ రాశి:
కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు చాలా బాగుంటుంది.
మిథున రాశి:
శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభించక కొంచెం నిరాశ చెందే అవకాశం ఉంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా మీ పట్ల మీరు శ్రద్ధ వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఏదైనా తీపి కబురు వినే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశి వారికి పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. ముఖ్యంగా నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయండి, పని ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లకండి.
సింహ రాశి:
వ్యాపారస్తులు అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో వాదనలకు దిగకండి, ఇది మనస్పర్థలకు దారి తీయవచ్చు. చిన్నపాటి విహారయాత్ర లేదా ప్రయాణం చేసే ప్లాన్ రూపుదిద్దుకుంటుంది.
కన్యా రాశి:
నేడు మీరు సానుకూల దృక్పథంతో (Positive Attitude) ఉండాలి. చర్మ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఆహారంలో ఆకుకూరలు చేర్చుకోండి. ఫిట్నెస్ పై దృష్టి పెట్టండి, మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టం వరిస్తుంది. మీ చిరకాల కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారులు తమ రంగాలను విస్తరించి మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి:
మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అయితే, కార్యాలయంలో జరిగే రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. సీనియర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి:
ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతితో పాటు ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి:
రోజు ప్రారంభం బాగున్నా, ముగింపు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. అనుకోని సంఘటనల వల్ల మీ పని వేగం తగ్గుతుంది. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఒత్తిడికి లోనయ్యే ప్రమాదం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
కుంభ రాశి:
అహంకారాన్ని దరి చేరనివ్వకండి. మీ కంటే చిన్నవారు ఇచ్చే సలహాలను కూడా స్వీకరించండి. వ్యాపారం పుంజుకుంటుంది, మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు.
మీన రాశి:
కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి సాదాసీదాగా ఉంటుంది. లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప నష్టాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More