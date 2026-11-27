పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
డిసెంబర్ తొలి 13 రోజుల్లో 5 గ్రహాల సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం, ఆర్థికంగా, ఉద్యోగపరంగా లాభాలు!
2026 డిసెంబర్ నెల తొలి 13 రోజుల్లో నాలుగు ప్రధాన గ్రహ సంచార మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. డిసెంబర్ 2న బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించగా, డిసెంబర్ 5న రాహు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి మారతారు. డిసెంబర్ 11న శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి, డిసెంబర్ 13న గురువు వక్రగతిలోకి ప్రవేశిస్తారు.
ఏడాది చివరి నెలైన డిసెంబర్లో గ్రహాల గమనంలో పెద్ద కదలికలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నెల తొలి 13 రోజులు ఎంతో కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఈ 13 రోజుల వ్యవధిలో ఐదు గ్రహాల స్థానచలనం దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతుంది. వాటి ఫలితాలు ద్వాదశ రాశుల వారిపై పడతాయి. మొదట డిసెంబర్ ప్రారంభంలో బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మూడు రాశుల వారికి విశేషంగా నిలుస్తుంది. తులా రాశి వారికి బుధుడు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడు.
రాహువు, బుధుడు ఇద్దరూ బలంగా ఉంటే ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు దక్కుతాయి. ఆ తర్వాత ఛాయా గ్రహాలైన రాహు-కేతువులు డిసెంబర్ 5న మకరం, కర్కాటక రాశుల్లోకి మారుతారు. డిసెంబర్ 11న శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వస్తాడు. డిసెంబర్ 13న గురువు వక్రగతిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఇలా తొలి 13 రోజుల్లో చోటు చేసుకునే మార్పులతో ఏ రాశులు ముందుకెళ్తాయి, ఏ రాశులకు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది, ఎవరికి జాగ్రత్త అవసరమో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాల ఆధారంగా వార్షిక ముగింపు ప్రణాళికలు వేసుకునే పాఠకులకు ఈ కదలికలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. శని మార్గి, గురు వక్రి, రాహు-కేతు గోచారాలు వృత్తి నిర్ణయాలు, ఆర్థిక పెట్టుబడులు, వ్యక్తిగత జాగ్రతలపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు భావిస్తారు. సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, గ్రహబలాలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 2026 తొలి 13 రోజుల్లో గ్రహ మార్పులివే
డిసెంబర్ 2, 2026: బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
డిసెంబర్ 5, 2026: రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి మారుతారు.
డిసెంబర్ 11, 2026: మీన రాశిలో వక్రగతిలో ఉన్న శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వస్తాడు.
డిసెంబర్ 13, 2026: సింహ రాశిలో గురువు వక్రగతిలోకి మారుతాడు.
ఈ రాశులకు డిసెంబర్ నెలలో అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు
వృషభం, కన్య, మకరం, మీనం రాశుల వారికి డిసెంబర్ నెలలోని ఈ పెద్ద గ్రహ సంచారాలు శుభ యోగాలు తెస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ నిలిచిపోయిన పనుల్లో ఇప్పుడు లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఎదగడానికి కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. చాలా కాలంగా ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు పడుతుంటే, ఇప్పుడు ఉపశమనం, లాభాలు కనిపిస్తాయి. అదృష్టం కూడా తోడుంటుంది. చదువుకునే విద్యార్థులకు కూడా మంచి యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు, కుంభ రాశులకు సమస్యలు ఉండచ్చు
కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు, కుంభం రాశుల వారు ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆలోచించకుండా ఏ పని చేసినా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే బాగా పరిశీలించి, పెద్దల సలహా తీసుకున్నాకే అడుగు వేయాలి. అనవసరమైన వాటిపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయి. మీ బాధ్యతలను మీరే నిర్వర్తించాలి, వాటి నుంచి తప్పించుకుంటే సమస్యలు పెరుగుతాయి.
మధ్యస్థ ఫలితాలు: మేషం, మిథునం, తుల, వృశ్చికం
మేషం, మిథునం, తుల, వృశ్చికం రాశుల వారికి ఏడాది చివరి నెల సాధారణంగా, మధ్యస్థంగా సాగుతుంది. పెద్ద ఇబ్బందులు గానీ, పెద్ద శుభవార్తలు గానీ కనిపించవు. ఆర్థికంగా కొన్ని అవకాశాలు ఎదురవుతాయి, వాటిని గుర్తిస్తే లాభం దక్కుతుంది. ఈ సమయంలో మాటతీరు సరిగ్గా ఉంచుకోవాలి. నైతిక విలువలు ఉన్నవారితో స్నేహం కొనసాగించాలి. ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచించి తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. డిసెంబర్ తొలి 13 రోజుల్లో జరిగే ఈ గ్రహ కదలికలు పలు రాశుల వారికి కొత్త మలుపులు తెస్తున్నాయి. ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ, బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తే ఈ నెల సానుకూలంగా సాగుతుంది.