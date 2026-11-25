పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
బుధవారం రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబంలో కీలక మార్పులు!
ఈరోజు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల మార్పులు, కొత్త అవకాశాలు, పనుల్లో పురోగతి కనిపించే సూచనలు ఉన్నాయి. మేషం, సింహం, కన్య, వృశ్చికం వంటి రాశుల వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయవచ్చు.
ఈరోజు బుధవారం నాడు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా జ్యోతిష్య అంచనాలు వెలువడ్డాయి. బుధవారం వినాయకుడి పూజకు ఎంతో ప్రశస్తమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. బుధవారం గణపతిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిస్తే సిరిసంపదలు, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు ఐదు రాశుల జీవితాల్లో మంచి మార్పులు రానుండగా కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, నిర్ణయాలు, మాటతీరుపై శ్రద్ధ వహించాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బుధవారాలు వినాయక ఆలయాల్లో గరిక పూజలు, మోదక నైవేద్యాలు, గణపతి వ్రతాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి రేపుతాయి. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే సూచిస్తాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: చురుకైన ఆలోచనలు, స్పష్టమైన సంభాషణలు పనులను చక్కదిద్దడానికి, కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడటానికి, అవకాశాలను గుర్తించడానికి సహాయపడతాయి. దయతో వ్యవహరిస్తూ ముందుకు సాగడానికి చిన్న అడుగులు వేయండి.
వృషభ రాశి: తొందరపడి డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా, చిన్నపాటి మెరుగుదలలపై దృష్టి పెట్టండి. నిజాయితీతో మాట్లాడితే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. రోజువారీ పనులను ప్రశాంతంగా, నమ్మకంగా కొనసాగించడానికి ఈరోజు తోడ్పడుతుంది.
మిథున రాశి: నెమ్మదిగా అయినా స్థిరంగా ముందుకు సాగుతారు. ప్రణాళికను బలపరిచే పనులను ఎంచుకుంటారు. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నోట్స్ రాసుకోండి, సులభమైన ప్రశ్నలు అడగండి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల మద్దతు నిరంతరం లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఓపిక, ఆలోచనాత్మక దృక్పథంతో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. స్నేహితుల సహకారం దక్కుతుంది. ప్రశాంతమైన ప్రణాళిక, స్పష్టమైన అడుగులు, ఆలోచించి చేసే పనులతో చిన్నపాటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు.
సింహ రాశి: మీ శక్తి కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి, వ్యక్తులను కలవడానికి సహాయపడుతుంది. చురుకైన ఆలోచన, నిరంతర ఏకాగ్రత, నిజాయితీతో కూడిన ప్రయత్నంతో చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. మీకు మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్య రాశి: లక్ష్యాల దిశగా అడుగులు వేస్తూనే ఉండండి. ఉత్సాహంగా, దృఢంగా ఉంటారు. ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేయడానికి, సమస్యలను సరిదిద్దుకోవడానికి మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఉపయోగించుకోండి.
తులా రాశి: శక్తిని నిలుపుకోవడానికి తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. సృజనాత్మక ఆలోచనలను స్పష్టంగా వివరించినప్పుడు సహకారం లభిస్తుంది. చిన్న చిన్న పురోగతులను ఆనందంగా జరుపుకోండి.
వృశ్చిక రాశి: మీ పనితీరు నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. ప్రతి చిన్న విజయాన్నీ ఆస్వాదించండి. స్పష్టమైన ప్రణాళికలు పంచుకోండి, ఇతరుల మాట వినండి, ధైర్యమైన అడుగులు వేయండి. చిన్న విజయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. వినయంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి: స్పష్టమైన, అవసరమైన సంభాషణలకు ఈ రోజు మంచిది. సులభమైన ప్రణాళికతో నాయకత్వ పాత్ర పోషించండి. గుర్తింపును పంచుకోండి, ఉపయోగకరమైన సలహాలను స్వీకరించండి. కీలక చర్చల్లో తొందరపడవద్దు.
మకర రాశి: స్పష్టమైన ఆలోచన, పరిశీలనతో సాగాల్సిన రోజు ఇది. చిన్న లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి, నిజాయితీగా మాట్లాడండి, పొరుగువారికి సహాయం చేయండి. ఆర్థిక ఎంపికలను జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఇంట్లో పనుల్లో సహాయం చేస్తూ, ఇతరుల మాట వినండి.
కుంభ రాశి: చిన్న అడుగులు, స్నేహపూర్వక సంభాషణలతో త్వరగా ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రణాళిక మారినప్పుడు ఓపిక వహించి, ఇతరుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోండి. సహాయం చేయడానికి నిజాయితీగా మీ ఉద్దేశాలను పంచుకోండి.
మీన రాశి: స్థిరంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. చిన్న అడుగులపై నమ్మకం ఉంచండి, ఇతరులతో ప్రేమగా మెలగండి, ఒకేసారి ఒక్క పని పూర్తి చేయండి. ఓపికతో చేసే ప్రయత్నాలతో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి, సంతోషంగా ఉండండి.