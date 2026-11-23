పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో అస్సలు ఉంచకూడని 7 వస్తువులు.. మీ ఇంట్లో ఇవి ఉన్నాయా?
ఇంటిని అందంగా అలంకరించుకునే సమయంలో వాస్తు నియమాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సంప్రదాయ నమ్మకాలు సూచిస్తున్నాయి. కొన్ని వస్తువులు ఇంట్లో ప్రతికూల వాతావరణాన్ని, మానసిక అశాంతిని కలిగిస్తాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ప్రజలు రకరకాల చిత్రపటాలు, విగ్రహాలు, గడియారాలు, అలంకరణ వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచడం మంచిది కాదు. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు అక్కడి వాతావరణంపై, నివసించే వారి మానసిక స్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయని నమ్మకం. అందుకే ఇల్లు అలంకరించేటప్పుడు కేవలం ఆకృతిని మాత్రమే కాకుండా, సంప్రదాయ నమ్మకాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గృహ ప్రవేశం నుంచి నిత్య అలంకరణ వరకు వాస్తు నియమాలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇంట్లో ప్రశాంతత, సానుకూల శక్తి నిలవాలంటే గదిలోని వస్తువుల అమరిక, వాటి స్వభావం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందం కోసం వాస్తు నియమాలను పక్కన పెడితే కుటుంబ సభ్యుల మానసిక ప్రశాంతతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
యుద్ధ చిత్రాలు, ఆగిన గడియారాలు ఎందుకు వద్దు?
ఇంటి గోడలపై తగిలించే చిత్రాలు = గది రూపురేఖలను మారుస్తాయి. వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం యుద్ధాలు, హింస, విధ్వంసం, విషాదాన్ని చూపించే చిత్రాలను ఇంట్లో ఉంచకూడదు. అలాంటి బొమ్మలు ఒత్తిడిని, అశాంతిని కలిగిస్తాయని భావిస్తారు. పాత యుద్ధ ఘట్టాలు లేదా విపత్తుల బొమ్మలను ప్రధాన గదుల్లో పెట్టకుండా ఉండటం మేలు. వాటికి బదులుగా ప్రకృతి దృశ్యాలు, పచ్చని చెట్లు, పారే నీరు, పూల చిత్రాలు పెట్టుకుంటే వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ నియమాల ప్రకారం గడియారాన్ని కాలగతికి, పురోగతికి గుర్తుగా చూస్తారు. అందువల్ల ఇంట్లో ఆగిపోయిన లేదా పాడైన గడియారం ఉంచడం శ్రేయస్కరం కాదు. నిలిచిపోయిన గడియారం జీవితంలోనూ స్తబ్దతను, పనుల్లో ఆలస్యాన్ని సూచిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. పాత సంవత్సరం క్యాలెండర్ను కూడా గోడపై ఉంచకూడదు. కొత్త ఏడాది రాగానే క్యాలెండర్ మార్చాలి. ఇంట్లోని గడియారాలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ, చెడిపోయిన వాటిని బాగు చేయించాలి లేదా తీసేయాలి.
పగిలిన అద్దాలు, ముళ్ల మొక్కలపై జాగ్రత్త
ఇళ్లలో అద్దాలు, గాజు అలంకరణ వస్తువులను విరివిగా వాడతారు. అయితే పగిలిన అద్దాలు లేదా బీటలు వారిన గాజు వస్తువులను వాస్తు ప్రకారం అశుభంగా భావిస్తారు. ఇవి ఇంట్లో ప్రతికూల భావాలను, మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయని నమ్ముతారు. డిజైన్ పేరుతో పగిలిన గాజులా కనిపించే వస్తువులను కూడా ఇంట్లో అలంకరించుకోవడం తగ్గించాలి. సురక్షితంగా, మంచి స్థితిలో ఉన్న వస్తువులనే ఎంచుకోవాలి. ఏదైనా అద్దం పగిలినా, బీటలు వారినా వెంటనే మార్చాలి.
ఇటీవల ఇల్లు, బాల్కనీల్లో కాక్టస్ వంటి ముళ్ల మొక్కలు పెంచే అలవాటు పెరిగింది. తక్కువ స్థలంలో సులభంగా పెరగడం, విభిన్నంగా కనిపించడం వల్ల వీటిని ఇష్టపడతారు. అయినప్పటికీ వాస్తు నియమాల ప్రకారం ముళ్ల మొక్కలను ఇంటి లోపల ఉంచడం మంచిది కాదు. ఇవి బంధాల్లో ఉద్రిక్తత, విభేదాలు, చేదు అనుభవాలకు సంకేతంగా నిలుస్తాయని భావిస్తారు. ఇంట్లో పచ్చదనం కోసం తులసి, మనీ ప్లాంట్, వెదురు వంటి మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు. మొక్కలు ఎంచుకునేటప్పుడు వాటి సంరక్షణ, పెట్టే ప్రదేశాన్ని కూడా గమనించాలి.
పాము, నటరాజ విగ్రహాలపై నమ్మకాలు
అలంకరణ కోసం పాము లేదా భయం కలిగించే ఆకృతులతో కూడిన బొమ్మలను కొందరు ఇంట్లో ఉంచుతారు. వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం ఇవి ఇంటి వాతావరణానికి తగినవి కావు. అలాగే శివుడి నటరాజ రూపాన్ని ఇంట్లో పెట్టకుండా ఉండాలని కొందరు సూచిస్తారు. నటరాజు శివుడి తాండవానికి, సృష్టిలో నిర్మాణ-విధ్వంస చక్రానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాడు. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా నటరాజ విగ్రహం పూజనీయమైనదే, దీనిని అశుభంగా చెప్పడం సరైంది కాదు. ఇంట్లో ఇలాంటి విగ్రహాన్ని పెట్టాలనుకుంటే పూజా సంప్రదాయం, పెద్దలు లేదా నిపుణుల సలహా మేరకు సరైన చోటు ఎంచుకోవాలి.
ఇల్లు కేవలం ఇటుకలు, రాళ్లతో కట్టిన కట్టడం కాదు, సానుకూల శక్తికి నిలయం. ఆకర్షణ కోసం వాస్తు నియమాలను విస్మరిస్తే సుఖశాంతులకు భంగం కలగవచ్చు. విచక్షణతో వస్తువులను ఎంచుకుంటే ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.