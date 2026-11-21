పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలా? ఈ 5 వాస్తు చిట్కాలు పాటిస్తే సుఖ శాంతులు!
కొన్ని ఇళ్లలో తరచూ చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు, మనస్పర్థలు, మానసిక ఒత్తిడి ఎదురవుతుంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫెంగ్ షుయ్, వాస్తు శాస్త్రంలో సూచించిన కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా మార్చుకోవచ్చని నమ్ముతారు.
కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసిమెలిసి, ఒకరి కష్టసుఖాల్లో ఒకరు తోడుగా నిలిచే ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఎప్పుడూ నిండుగా ఉంటుంది. మన తెలుగు లోగిళ్లలో "ఇల్లాలి నవ్వే ఇంటికి సిరి" అని పెద్దలు అంటుంటారు. కానీ, కొన్ని ఇళ్లలో కారణం లేకుండానే ఎప్పుడూ ఏదో ఒక టెన్షన్, చిన్న చిన్న మాటలకే పెద్ద గొడవలు జరుగుతుంటాయి.
ఇలాంటి వాతావరణం రోజూ కొనసాగితే ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి పేరుకుపోతుంది. మీ ఇంట్లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటే, కొన్ని సులభమైన ఫెంగ్ షుయ్, వాస్తు చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా తిరిగి ప్రశాంతతను, సంతోషాన్ని తీసుకురావచ్చు.
పడకగదిలో అద్దం విషయంలో జాగ్రత్త
ఇంట్లో భార్యాభర్తల మధ్య లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తరచూ విభేదాలు వస్తుంటే, ముందుగా మీ బెడ్రూమ్ అమరికను ఒకసారి గమనించండి. పడకగదిలో అద్దం ఉందా? ఫెంగ్ షుయ్ నియమాల ప్రకారం, మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మంచానికి సరిగ్గా ఎదురుగా అద్దం ఉండకూడదు. పడుకున్నప్పుడు మన ప్రతిబింబం అద్దంలో కనిపించడం వల్ల నిద్రకు భంగం కలగడమే కాకుండా, గదిలోని సానుకూల శక్తి దెబ్బతింటుంది. అలాగే, మంచం మీద మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఎక్కువగా ఉంచకండి. బెడ్రూమ్ ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, వస్తువులన్నీ ఎక్కడివక్కడ ఉండేలా చూసుకుంటే మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
పచ్చని మొక్కలతో సానుకూల వాతావరణం
ఇంట్లో సరైన దిశలో, సరైన ప్రదేశాల్లో మొక్కలను పెంచడం వల్ల అద్భుతమైన సానుకూల శక్తి కలుగుతుంది. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద, లివింగ్ రూమ్లో, బాల్కనీలో కొన్ని ఇండోర్ మొక్కలను తప్పకుండా ఉంచాలి.
లక్కీ బ్యాంబూ (వెదురు మొక్క), పీస్ లిల్లీ, స్నేక్ ప్లాంట్ వంటివి ఇంట్లోని గాలిని శుభ్రపరచడమే కాకుండా పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతాయి. అయితే, ఈ మొక్కలకు తగినంత వెలుతురు తగిలేలా చూసుకోవాలి. పచ్చని మొక్కలు ఇంటికి తాజాదనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, బయటి నుంచి వచ్చే ప్రతికూల శక్తిని తమలోకి లాగేసుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువునూ దాని స్థానాల్లో సర్ది ఉంచడం, ఒకరి మాట ఒకరు ఓపికగా వినడం వల్ల సగం సమస్యలు వాటంతట అవే పరిష్కారమవుతాయి," అని వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మాటతీరు, చిన్న అలవాట్లతోనే పెద్ద మార్పు
కేవలం వస్తువుల మార్పులే కాదు, మన ప్రవర్తన కూడా ఇంటి వాతావరణాన్ని శాసిస్తుందని వాస్తు శాస్త్రం, ఫెంగ్ షుయ్ రెండూ స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇంట్లో వస్తువులు చిందరవందరగా పడేయకుండా ఎక్కడివక్కడ అమర్చుకోవాలి.
కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపం, చిరాకు ప్రదర్శించకుండా ప్రేమగా, మృదువుగా మాట్లాడండి. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్ద సమస్యగా మార్చే బదులు, ఎదుటివారు చెప్పేది పూర్తిగా విని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరినైనా సరిదిద్దాల్సి వస్తే, నలుగురిలో కాకుండా విడిగా, ప్రేమగా నచ్చజెప్పండి. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లను మార్చుకుంటే మీ ఇల్లు ఎప్పుడూ సంతోషాలకు నిలయంగా మారుతుంది.