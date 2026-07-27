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    శ్రీమంతులు కావాలంటే ముందుగా ఈ చెడు అలవాట్లను వదిలేయండి.. చాణక్యుడి కీలక సూచనలు!

    ఆచార్య చాణక్య నీతి ప్రకారం సంపదను సంపాదించడం మాత్రమే కాదు, దానిని నిలబెట్టుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే సోమరితనం, అదుపు లేని ఖర్చులు, చెడు సావాసాలు, అహంకారం, సమయాన్ని వృథా చేయడం వంటి ఐదు చెడు అలవాట్లను విడిచిపెట్టాలని ఆయన సూచించారు.

    Published on: Jul 27, 2026, 08:00:50 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సంపాదన ఎంత ఉన్నప్పటికీ, చేతిలో డబ్బు నిలవకపోవడానికి ప్రధాన కారణం మన జీవనశైలిలోని కొన్ని లోపాలే. కేవలం అదృష్టం లేదా కష్టపడే తత్వం మాత్రమే మిమ్మల్ని శ్రీమంతులను చేయలేవు.

    శ్రీమంతులు కావాలంటే ముందుగా ఈ చెడు అలవాట్లను వదిలేయండి.. చాణక్యుడి కీలక సూచనలు!
    శ్రీమంతులు కావాలంటే ముందుగా ఈ చెడు అలవాట్లను వదిలేయండి.. చాణక్యుడి కీలక సూచనలు!

    ఆర్థికంగా స్థిరపడాలంటే కొన్ని చెడు అలవాట్లను పూర్తిగా వదిలేయాలని ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఈ సూత్రాలు వంద శాతం సరిపోతాయి. ఆ ఐదు పొరపాట్లు ఏంటో పరిశీలిద్దాం.

    ఆలస్యమే అతి పెద్ద శత్రువు

    "ఎంతటి మంచి అవకాశం తలుపు తట్టినా, సోమరితనం వల్ల దానిని కోల్పోవాల్సి వస్తుంది," అని ఆచార్య చాణక్య హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతి పనిని వాయిదా వేసే స్వభావం మనిషిని ఆర్థికంగా వెనక్కి నెట్టివేస్తుంది. కష్టపడే తత్వం, క్రమశిక్షణ, సమయపాలన ఉన్నవారే జీవితంలో పైకి వస్తారు. చిన్న పనైనా రోజూ క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ముందుకు వెళ్లేవారే భవిష్యత్తులో గొప్ప స్థాయికి చేరుకుంటారు.

    అదుపు లేని ఖర్చులు

    సంపాదన తక్కువైనా, ఎక్కువైనా ఖర్చులపై నియంత్రణ లేకపోతే భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అవసరం లేని వస్తువులపై విచ్చలవిడిగా డబ్బు ఖర్చు చేయడం అంటే కొని తెచ్చుకున్న తలపోటేనని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. ఎప్పుడూ ఆదాయానికి తగినట్టుగానే ఖర్చులు ఉండాలి. మిగిలిన కొంత మొత్తాన్ని భద్రపరుచుకోవాలి. చేసే ప్రతి చిన్న ఆదా రేపు ఆపద సమయంలో పెద్ద భద్రతను ఇస్తుంది.

    చెడు సావాసాలు చేసే నష్టం

    మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నామనేదాని బట్టే మన భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. డబ్బు విలువ తెలియని, సమయాన్ని వృథా చేసే వ్యక్తుల సావాసం చేస్తే, మెల్లగా ఆ చెడు లక్షణాలన్నీ మనకూ అంటుకుంటాయి. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు సానుకూల దృక్పథం ఉన్నవారితో, లక్ష్యం కోసం కష్టపడేవారితో స్నేహం చేయాలి. మంచి స్నేహితులు మన జీవిత గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చగలరు.

    "వినయం లేని విద్య, అహంకారం ఉన్న సంపద ఎక్కువ కాలం నిలవవు," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. డబ్బు లేదా హోదా రాగానే తోటివారిని చిన్నచూపు చూసే స్వభావం చాలాసార్లు పతనానికి దారితీస్తుంది. వినయంగా ఉన్నప్పుడే కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అహంకారం మనిషిలోని మంచిని, ఎదుగుదలను పూర్తిగా నాశనం చేస్తుంది.

    సమయపాలనే అసలైన సంపద

    గడిచిన కాలం ఎంత వెతికినా వెనక్కి రాదు. ప్రతి నిమిషం విలువైనదే. సమయాన్ని వృథా చేసేవారు జీవితంలో ఏ రంగంలోనూ విజయం సాధించలేరు. ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేసేవారే తమ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకుంటారు. కాలం విలువను గుర్తించినవారే నిజమైన ధనవంతులుగా మారుతారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శ్రీమంతులు కావాలంటే ముందుగా ఈ చెడు అలవాట్లను వదిలేయండి.. చాణక్యుడి కీలక సూచనలు!
    Home/Rasi Phalalu/శ్రీమంతులు కావాలంటే ముందుగా ఈ చెడు అలవాట్లను వదిలేయండి.. చాణక్యుడి కీలక సూచనలు!
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