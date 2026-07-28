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    ఇంట్లో ఈ మొక్కలు నాటితే అదృష్టం మీ వెంటే.. ధన వర్షం కురవాలంటే ఏ వాస్తు మొక్కలు పెట్టాలి?

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో పెంచే కొన్ని మొక్కలు కేవలం అందాన్ని మాత్రమే కాదు, సానుకూల శక్తిని, మానసిక ప్రశాంతతను, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కూడా పెంచుతాయని నమ్మకం. తులసి, మనీప్లాంట్, జేడ్ ప్లాంట్, అరటి వంటి మొక్కలను సరైన దిశలో నాటితే కుటుంబంలో సుఖ శాంతులు, సంపద పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Jul 28, 2026, 12:30:52 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రకృతి మనకు ఎన్నో అద్భుతాలను ప్రసాదించింది. కేవలం పచ్చదనాన్ని పంచడమే కాకుండా, మన జీవితంలోని అనేక సమస్యలకు మొక్కలు చక్కటి పరిష్కార మార్గాలను చూపుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇంట్లో సరైన దిశలో, సరైన మొక్కలను నాటడం ద్వారా సానుకూల శక్తి (Positive Energy) విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

    ఇంట్లో ఈ మొక్కలు నాటితే అదృష్టం మీ వెంటే.. ధన వర్షం కురవాలంటే ఏ వాస్తు మొక్కలు పెట్టాలి?
    ఇంట్లో ఈ మొక్కలు నాటితే అదృష్టం మీ వెంటే.. ధన వర్షం కురవాలంటే ఏ వాస్తు మొక్కలు పెట్టాలి?

    దీని వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. సరైన వృక్షాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందులు దూరమవడంతో పాటు మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మరి ఏ మొక్కలు నాటితే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

    కుటుంబ సంతోషం, మానసిక ప్రశాంతత కోసం..

    ఉమ్మడి కుటుంబంలో అందరూ కలిసిమెలిసి ఆనందంగా ఉండాలన్నా, ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ నిండాలన్నా అరటి చెట్టు, బంతి పూల మొక్కలను పెంచడం ఎంతో శుభప్రదమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిని పెంచడం ద్వారా ఇంట్లో జ్ఞానం, విజ్ఞత పెంపొందుతాయి. ఇక చాలా మందిని వేధించే మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి గన్నేరు, జాజి, పలాస వంటి మొక్కలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. వీటి సువాసనలు, ఉనికి మనసును ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి.

    అలాగే ఇంట్లో భౌతిక సౌకర్యాలు, సిరిసంపదలు లోపించకుండా ఉండాలంటే మారేడు, గన్నేరు, తులసి మొక్కలను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా తులసి మొక్క ఇంటికి అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఇస్తుంది. దీనిని ఎప్పుడూ ఈశాన్య మూలన (North-East) అమర్చడం వల్ల అత్యధిక ఫలితాలు ఉంటాయి.

    అందరి ఇళ్లలోనూ సర్వసాధారణంగా కనిపించే మనీప్లాంట్ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. దీనిని ఇంటి ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచాలి. అలాగే జేడ్ మొక్కను తూర్పు దిశలో ఉంచడం ద్వారా ఇంట్లోకి సంపద, సానుకూలత ఆకర్షించబడతాయి.

    వ్యాపార అభివృద్ధి, శ్రమకు తగిన ఫలితం కోసం..

    ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా అనుకున్న స్థాయిలో గుర్తింపు, ఫలితం దక్కకపోవడానికి వాస్తు దోషాలు కూడా ఒక ప్రధాన కారణం కావచ్చు. వ్యాపారంలో తిరుగులేని ఎదుగుదల సాధించడానికి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఉత్తరేణి, తమలపాకు మొక్కలను ఆఫీసుల్లో లేదా పరిశ్రమల్లో పెంచాలి. కార్యాలయంలో ధైర్యం, పరాక్రమం, పని తీరును పెంచుకోవడానికి మందారం, ఎర్రచందనం మొక్కలు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి.

    మనం పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కకపోతే ఇంట్లో జమ్మి చెట్టు లేదా వైజయంతి మొక్కలను నాటాలని వాస్తు శాస్త్రం గట్టిగా చెబుతోంది. ఇవి ప్రతికూల శక్తులను పూర్తిగా తరిమికొడతాయి. ఇక ఇళ్లలోకి ఎలాంటి నెగెటివ్ ఎనర్జీ చొరబడకుండా రక్షణ కవచంలా నిలబడే స్నేక్ ప్లాంట్ ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో ఈ మొక్కలు నాటితే అదృష్టం మీ వెంటే.. ధన వర్షం కురవాలంటే ఏ వాస్తు మొక్కలు పెట్టాలి?
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