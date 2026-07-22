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    జులై 29న ఏర్పడే కేంద్ర యోగంతో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, శుభవార్త వినే 5 రాశులు

    29 జులై 2026న కుజ, శుక్ర గ్రహాలు కేంద్ర యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ యోగం కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.

    Published on: Jul 22, 2026, 17:37:59 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    రెండు గ్రహాలు 90 డిగ్రీల దూరంలో ఉన్నప్పుడు కేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన యోగం వృత్తిలో మంచి పురోగతిని, ఆదాయంలో పెరుగుదలను, జీవితంలో మంచి మార్పులను తీసుకువస్తుంది. అదే విధంగా జులై 29న కుజ, శుక్ర గ్రహాల మధ్య కేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం మేషం నుండి మీనం రాశి వారి జీవితాలపై కూడా కనిపిస్తుంది. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసేవారికి, పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల మద్దతు ఉన్నవారికి ఈ యోగం మంచి లాభాలను తెస్తుంది. అంతే కాకుండా కొంతమందికి కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. ఇప్పుడు కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం వలన ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో చూద్దాం.

    జులై 29న కేంద్ర యోగం
    జులై 29న కేంద్ర యోగం

    వృషభ రాశి

    కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం వృషభ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి విజయం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక కోరికలు, ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. మీకు తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి సహోద్యోగుల నుండి సహాయం అందుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ శత్రువులను ఓడిస్తారు.

    సింహ రాశి

    కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం సింహరాశి వారికి మేలు చేస్తుంది. మనసులోని దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి. పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలలో మంచి విజయం సాధించవచ్చు. కష్టపడితే ఫలితాలు వస్తాయి. పెళ్లికాని వారికి మంచి వరుడు దొరుకుతాడు. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. కొందరికి ఊహించని శుభవార్త అందవచ్చు.

    తులా రాశి

    కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం కారణంగా తులారాశి వారి నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి. మీకు మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ యోగ కాలంలో మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. వివాహితుల జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. వారి కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. వారి జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. పాత సమస్యలు తొలగిపోవచ్చు. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. విజయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    మకర రాశి

    కుజ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన కేంద్ర యోగం మకర రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక కృషి ఫలాలను పొందుతారు. వృత్తిపరంగా మంచిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నగదు ప్రవాహం సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జులై 29న ఏర్పడే కేంద్ర యోగంతో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, శుభవార్త వినే 5 రాశులు
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