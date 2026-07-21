Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    ఆగస్టు 1న శుక్ర గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్, ధనలాభం ఖాయం!

    ఆగస్టు 1, 2026న శుక్రుడు సింహరాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ శుక్ర గోచారం ప్రభావంతో వృషభ, మిథున, సింహ, తుల, మకర రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితంలో శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

    Published on: Jul 21, 2026, 14:00:52 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ జ్యోతిష్యానికి, గ్రహాల గమనానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఏ చిన్న గ్రహం మారాడానికైనా మన జీవితాలపై కచ్చితంగా ప్రభావం ఉంటుంది. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఆగస్టు నెలలో మొదటి రోజే ఒక కీలక గ్రహ మార్పు జరగబోతోంది. భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, వైభవానికి కారకుడైన శుక్రుడు తన రాశిని మారుస్తున్నాడు.

    ఆగస్టు 1న శుక్ర గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్, ధనలాభం ఖాయం?
    ఆగస్టు 1న శుక్ర గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్, ధనలాభం ఖాయం?

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 1, 2026 ఉదయం 9:33 గంటలకు శుక్రుడు సింహరాశిని వీడి కన్యారాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఈ శుక్ర గోచారం ప్రభావం ద్వంద్వ రాశులపై పడినప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం ఇది జాక్‌పాట్ లాంటి సమయంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతులు అద్భుతంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    వృషభ రాశి: నిలిచిన ధనం చేతికి

    వృషభ రాశికి శుక్రాచార్యుడే అధిపతి. అందుకే ఈ గోచారం ఈ రాశి వారికి ఎన్నో సానుకూల పరిణామాలను తీసుకువస్తోంది. ఎప్పటి నుంచో చేతికి అందకుండా ఇరుక్కుపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్‌లో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో, ప్రేమ సంబంధాల్లో అనురాగం మరింత బలపడుతుంది.

    మిథున రాశి: ఆర్థిక బలంతో పాటు ఆస్తి యోగం

    మిథున రాశి వారికి ఈ శుక్ర సంచారం ఆర్థికంగా తిరుగులేని బలాన్ని ఇస్తుంది. కుటుంబపరంగా ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త ఆస్తుల కొనుగోలు లేదా వాహన యోగానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. కార్యాలయంలో పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఇది.

    సింహ రాశి: వ్యాపార విస్తరణకు చక్కటి అవకాశాలు

    శుక్రుడి సంచారంతో సింహ రాశి వారు ఆర్థిక ప్రణాళికలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసుకునేందుకు కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి, పెద్ద క్లైంట్లు లభిస్తారు. ఎప్పట్నుంచో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. దాంపత్య జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది.

    తులా రాశి: ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు

    తులారాశికి కూడా శుభుడే అధిపతి కావడం విశేషం. ఈ గోచారం ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతతను, గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. కెరీర్‌లో తిరుగులేని వృద్ధి సాధించేందుకు సరైన అవకాశాలు తలపు తడతాయి. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    మకర రాశి: అదృష్టం తలుపు తట్టే సమయం

    మకర రాశి వారికి ఈ శుక్ర సంచారం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా ఆశించిన మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులు తమ సంస్థను విస్తరించే ప్రణాళికలను అమలు చేస్తారు. ఆర్థిక రంగం గతంలో కంటే ఎంతో పటిష్టంగా మారుతుంది. నిలిచిపోయిన పనుల్లో వేగం పుంజుకుంటుంది. చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ముగుస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 1న శుక్ర గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్, ధనలాభం ఖాయం!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 1న శుక్ర గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి జాక్‌పాట్, ధనలాభం ఖాయం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes