పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
18 ఏళ్ల తర్వాత మకర రాశిలోకి రాహువు.. ఈ 3 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
2026 డిసెంబర్ 5వ తేదీ సాయంత్రం 7:28 గంటలకు రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శని అధిపత్యంలోని మకర రాశిలోకి రాహువు సంచరించడం వల్ల రాహు, శని గ్రహాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు ఎప్పుడూ తిరోగమనంలో అంటే వెనకటి రాశుల్లోకి సంచరిస్తాడు. ప్రస్తుతం శని అధిపతిగా ఉన్న రాశిలో సంచరిస్తున్న రాహువు, త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకుంటున్నాడు. ఈసారి కూడా రాహువు శనికి చెందిన రాశిలోనే అడుగుపెడుతున్నాడు.
రాహువుకు, శనికి మధ్య స్నేహ సంబంధం ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతారు. అందుకే రాహు సంచరించేటప్పుడు రాహువుతో పాటు శని ప్రభావం కూడా అన్ని రాశులపై కనిపిస్తుంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం 2026 డిసెంబర్ 5 సాయంత్రం 7:28 గంటలకు రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మార్పు కొందరికి శుభవార్తలు తెస్తే, మరి కొందరికి కష్టాలను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి కల్పిస్తుంది.
గ్రహ గోచారాలను శ్రద్ధగా పాటించే పాఠకులకు రాహు సంచారం ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. రాహువు, శని కలయిక ప్రభావం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దీర్ఘకాలం నిలుస్తుంది. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే చూపుతాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశల ప్రకారం ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
అదృష్టం కలిసొచ్చే రాశులు
రాహువు మకర రాశిలోకి వెళ్లడం మూడు రాశులకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. వీరిలో మీరూ ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
సింహ రాశి: మకరంలోకి రాహువు సంచరించడం సింహ రాశి వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. భారీ స్థాయిలో ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ రంగంలో ఎదగడానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండానే అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. వ్యాపారులకు పెద్ద లాభం లేదా మంచి ఒప్పందం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా బలపడతారు.
వృశ్చిక రాశి: రాహు సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు ఇస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయంగా కనిపిస్తోంది. విద్యార్థులకు ఈ కాలం అనుకూలిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెంచుకోవడానికి రూపొందించిన ప్రణాళికలు ఫలిస్తాయి.
మీన రాశి: మకర రాశిలోకి రాహువు ప్రవేశించడం మీన రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు తెచ్చిపెడుతుంది. తల్లితో సమయం గడపడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెద్ద అనారోగ్య సమస్యలేవీ ఇబ్బంది పెట్టవు. చదువుపై శ్రద్ధ కుదురుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
రాహువు గోచారంలో పాటించాల్సిన పరిహారం
రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయంలో దుర్గాదేవిని శాస్త్రోక్తంగా పూజిస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది. రాహు-శని ప్రభావాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ, విచక్షణతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఈ గోచార కాలం సానుకూలంగా సాగుతుంది.