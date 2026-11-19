దేవ ఉత్థాని ఏకాదశి ఈ పరిహారాలతో ఆర్ధిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఎవరు ఏం చెయ్యాలి?
కార్తీక మాసంలో వచ్చే దేవ ఉత్థాని ఏకాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రతి రాశివారూ చేయాల్సిన ప్రత్యేక పరిహారాలు, పూజా విధానాల పూర్తి వివరాలు.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో చాతుర్మాస దీక్షా సమాప్తికి, శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొనే పవిత్ర సుదినానికి అంకితమైన పర్వదినమే 'దేవ ఉత్థాని ఏకాదశి'. ఈ ప్రత్యేక రోజున సృష్టికర్త అయిన శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, జీవితంలోని ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా సమసిపోతాయని ప్రగాఢ విశ్వాసం.
కేవలం ఉపవాసం ఉన్నవారే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ తమ జన్మరాశిని బట్టి నిర్దిష్టమైన పూజా నియమాలు, పరిహారాలు ఆచరిస్తే శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని వేద పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నవంబర్ నెలలో వచ్చే ఈ పర్వదినాన మీ రాశికి తగినట్లుగా ఏ చిన్న పరిహారం ఆచరిస్తే ఎలాంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
ద్వాదశ రాశుల వారీగా విశేష పూజా పరిహారాలు
మేష రాశి: ఈ రాశి వారు ఈ ఏకాదశి నాడు పరమ పవిత్రమైన గంగాజలంతో శ్రీమహావిష్ణువుకు అభిషేకం నిర్వహించి, భక్తితో పసుపు చందనాన్ని అద్ది పూజించాలి.
వృషభ రాశి: శ్రీహరి కరుణాకటాక్షాలు మెండుగా పొందడానికి వృషభ రాశివారు ఈ పవిత్ర దినాన 'ఓం నమో నారాయణాయ నమః' అనే మూల మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి.
మిథున రాశి: ఈ రాశికి చెందిన భక్తులు ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువుకు డ్రైఫ్రూట్స్ తో చేసిన లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకోవాలి.
కర్కాటక రాశి: శ్రీహరి అశేష కృపను సొంతం చేసుకోవడానికి విష్ణు మూర్తికి పసుపు రంగు పూలతో ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించి ప్రసన్నం చేసుకోవాలి.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు ఈ పర్వదినాన విష్ణుమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయడంతో పాటు, బెల్లం ప్రసాదంగా సమర్పించి నివేదించాలి.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారు విష్ణు అనుగ్రహం కోసం భగవానుడికి పసుపు చందనాన్ని పూసి, నియమాలతో పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయాలి.
తులా రాశి: తులా రాశి వారు ఏకాదశి పర్వదినాన స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు, గంగాజలంతో శ్రీహరికి అభిషేకం చేసి విధివిధానంగా అర్చన చేయాలి.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రాశి వారు పెరుగు, స్వచ్ఛమైన తేనెతో విష్ణుమూర్తికి అభిషేకం చేసి, నిరంతరం 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః' మంత్రాన్ని స్మరించాలి.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశికి చెందిన భక్తులు శ్రీహరికి పసుపు రంగు వస్త్రాలను, పసుపు పూలను అంకితం చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేయాలి.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు విష్ణువు కృపతో సకల సంపదలను పొందడానికి ఈ పవిత్ర రోజున శ్రీ విష్ణు చాలీసాను పఠించాలి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు భగవానుడికి బెల్లం, శనగపప్పును నైవేద్యంగా సమర్పించి, పూజలో భాగంగా పసుపుకొమ్ములను స్వామివారికి అర్పించాలి.
మీన రాశి: మీన రాశివారు దేవ ఉత్థాని ఏకాదశి నాడు 'ఓం విష్ణవే నమః' అనే మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జపిస్తే మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More