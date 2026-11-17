మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో ఏ రాశికి ఎలా ఉండబోతోంది?
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం విఘ్నేశ్వరుడి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. నేటి గ్రహస్థితుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ జీవితంలో విభిన్న ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజును విఘ్నేశ్వరుడు ఆరాధనకు అత్యంత విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, నేటి గ్రహాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు రోజువారీ వ్యవహారాల్లో కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
నేడు మీరు మీపై మీకు పూర్తి నమ్మకం ఉంచాలి. మీ మనస్తత్వంలో వచ్చే మార్పులు జీవితంలో స్పష్టతను సాధించేందుకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఆర్థికంగా కొత్తగా సంపాదించే అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి పొదుపు చేసే మార్గాలపై గట్టిగా ఆలోచించండి.
వృషభ రాశి:
చిన్న చిన్న సర్ప్రైజ్లు మీ జీవితంలో సరికొత్త సృష్టిని నింపుతాయి. ఈరోజు మీరు మానసికంగా ఎంతో ఉల్లాసంగా, తేలికగా అనుభూతి చెందుతారు. గ్రహాల స్థితిగతులు మీలో ప్రశాంతమైన ఆలోచనలను, స్పష్టమైన నిర్ణయాలను ప్రోత్సహిస్తాయి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ సంభాషణ శైలి మరింత మెరుగవుతుంది.
మిథున రాశి:
మీలోని ఉత్సాహభరితమైన స్వభావం నలుగురిలో సంతోషాన్ని పంచుతుంది. ఎవరినైనా నవ్వించాలన్నా లేదా ఆఫీసులో కష్టమైన సమస్యను పరిష్కరించాలన్నా మీ శక్తి స్థాయిలు శిఖరాగ్రాన ఉంటాయి. ఈరోజు అనుకోని మంచి క్షణాలను ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి, ప్రతి విషయాన్ని సానుకూల దృక్పథంతో స్వీకరించండి.
కర్కాటక రాశి:
మీరు గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఇది. రోజంతా మీ మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా, సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మీ మేధస్సు చురుగ్గా పనిచేయడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు ఎంతో ఉత్తేజాన్ని ఇస్తాయి. ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం మరియు ధనపరమైన విషయాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు రావాలంటే ప్రతి విషయాన్ని ఆసక్తితో, ఆనందంగా పరిశీలించండి.
సింహ రాశి:
మీకు ఏది బాగా తెలుసో, దానిపైనే నిలకడగా ఉండటం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మీ జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ ఇది క్రమంగా పురోగతి సాధించే రోజు. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా నిదానంగా వ్యవహరించండి. మీ విశ్రాంతి, జీవనశైలి మరియు విజయాలపైనే మీ పూర్తి దృష్టిని కేంద్రీకరించండి.
కన్యా రాశి:
మీ స్వభావంలోని ప్రశాంతతే నేడు మిమ్మల్ని విజయ పథంలో నడిపిస్తుంది. ప్రేమ, పని, ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక సంబంధిత అంశాలలో వచ్చే చిన్న చిన్న సానుకూల అవకాశాలను బలంగా నమ్మండి. మీ సరైన ఎంపికలు భవిష్యత్తులోనూ మీకు తిరుగులేని విజయాలను తెచ్చిపెడతాయి.
తులా రాశి:
ప్రేమ వ్యవహారాలు, వృత్తిపరమైన పనులు, ఆరోగ్యం మరియు ధన సంపాదన విషయంలో అదృష్టకరమైన అవకాశాలు మీకోసం వేచి చూస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎప్పుడూ మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకండి. మీ సహజమైన ఆకర్షణతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఈరోజు మీరు మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో, నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
ఏదైనా పెద్ద పనిని ప్రారంభించే ముందు చిన్న చిన్న అడుగులతో మొదలు పెట్టడం మంచిది. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆలోచిస్తేనే సమస్యలకు సరికొత్త పరిష్కారాలు కనిపిస్తాయి. కాస్త ఓపిక పట్టడం వల్ల మీ స్నేహ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. నేడు మీరు పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలతో ఉంటూ ఏ బాధ్యతనైనా సులువుగా స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు.
ధనుస్సు రాశి:
సృజనాత్మకతకు సంబంధించిన పనుల్లో మీ ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంటుంది. సులభమైన పనులతో పాటు మీ చుట్టూ ఉన్నవారిని సంరక్షించే బాధ్యతలను కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. మీరు పలికే చక్కటి, దయతో కూడిన మాటలు మీ చుట్టూ ఉన్నవారి మనసులను గెలుచుకోవడంతో పాటు వారి మూడ్ను కూడా పూర్తిగా మార్చేస్తాయి.
మకర రాశి:
మీ నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలపై, ఇతరులతో జరిగే సంభాషణలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి. నేడు మీ మనసు కాస్త అశాంతిగా అనిపించవచ్చు, అందుకే ప్రశాంతమైన ఆలోచనలకు పెద్దపీట వేయండి. మీ భాగస్వామ్య జీవితం లేదా ప్రేమ జీవితంపై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టడం నేడు ఎంతో అవసరం.
కుంభ రాశి:
మీలోని ప్రశాంతమైన వైఖరే మీ భావాలను ఇతరులతో సులభంగా పంచుకునేలా చేస్తుంది. రోజంతా ఎలాంటి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా గడిపేయవచ్చు. ఉత్సాహం, నవ్వులు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం మరియు సరికొత్త అనుభవాలను ఆస్వాదించడంతో మీ రోజు అద్భుతంగా ప్రారంభమవుతుంది.
మీన రాశి:
జీవితంలో సరైన ప్రణాళిక వేసుకోవడం నేడు అత్యంత అవసరంగా భావిస్తారు. ఎంతో ఓపికతో, పద్ధతిగా వ్యవహరించడం ద్వారా చిన్న చిన్న సవాళ్లను కూడా సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు. పనిపై మీ పూర్తి ఏకాగ్రత పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More