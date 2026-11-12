త్రిగ్రాహి యోగం: నేడు కుజుడి రాశి మార్పు.. ఈ రాశుల వారు పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ 12, 2026న రాత్రి సుమారు 8:30 గంటలకు కుజుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ సంచారం 2027 మార్చి 9 వరకు కొనసాగనుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమయంలో సింహరాశిలో గురుడు, కేతువుతో కలిసి కుజుడు సంచరించడం వల్ల త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది.
నవరత్నాల్లోనూ, నవగ్రహాల్లోనూ సేనాధిపతిగా పిలువబడే కుజుడు తన గమనాన్ని మారుస్తున్నారు. నవంబర్ 12, 2026 రాత్రి సుమారు 8:30 గంటల సమయంలో కుజుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
సాహసం, శక్తి, భూమి, వివాదాలకుకారకుడైన కుజుడి ఈ రాశి మార్పు ఈ ఏడాదికి సంబంధించి చివరిది కావడం విశేషం. దీని తర్వాత సుమారు 117 రోజుల పాటు అంటే 2027 మార్చి 9 వరకు కుజుడు ఇదే సింహరాశిలో సంచరించనున్నారు. సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్య-కుజుల మధ్య మిత్రత్వం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత గోచార స్థితిలో కొన్ని రాశుల వారిపై దీని ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సింహరాశిలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక
ఈ గోచార సమయంలో సింహరాశిలో గురుడు, కేతువుతో పాటు కుజుడు కూడా కలవడంతో త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడుతోంది. అంతేకాకుండా వచ్చే ఏడాది జనవరి 10న కుజుడు వక్రీగమనం చెంది, మార్చి 9న తిరిగి కర్కాటకరాశిలోకి ప్రయాణం అవుతారు. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక లావాదేవీలు, కుటుంబ విషయాలు మరియు వృత్తిగత రంగంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
1. కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఈ కుజ గోచారం కొద్దిపాటి ఆర్థిక సవాళ్లను తెచ్చిపెడుతుంది. మనసులో నిరంతరం ఏదో ఒక ఆందోళన వెంటాడుతుంది. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి వల్ల ఒంటరితనం లేదా అలసట కలుగుతాయి. మీ కోపాన్ని, మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపాటుతో చేసే పెట్టుబడులు నష్టాన్ని మిగుల్చుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రాకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలి.
2. కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి కుజుడి సంచారం అనవసరపు ఖర్చులను అకస్మాత్తుగా పెంచుతుంది. రాబడికి మించి ఖర్చులు చేయాల్సిరావడంతో తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది. ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉన్నందున తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికైనా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చేటప్పుడు లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం శ్రేయస్కరం.
3. మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులతో పాటు మానసిక అశాంతి నిలుస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో పోటీ పెరుగుతుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కాదు. జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు పదజాలంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలి. ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా చేసే కొనుగోళ్లు మీ బడ్జెట్ను తారుమారు చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయండి.
4. కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి సింహరాశిలో కుజుడి సంచారం పెద్ద ఎత్తున పరీక్షలను తెచ్చిపెడుతుంది. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు లేదా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ వెనుక గూఢచర్యాలు చేసే శత్రువులు చురుకైన ప్రయత్నాలు చేసే ఆస్కారం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. వ్యాపారులు ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా శాస్త్రీయంగా ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి.
ఈ దోష నివారణకు పరిహారాలు
ప్రతి మంగళవారం భక్తిశ్రద్ధలతో హనుమంతుడిని పూజించాలి.
రోజూ క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
ఆంజనేయ స్వామికి సింధూరం సమర్పించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More