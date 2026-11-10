నవంబర్ 10 రాశి ఫలాలు: మంగళవారం ఆంజనేయుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!
నవంబర్ 10, 2026 మంగళవారం నాటి రాశిఫలాల ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనుకూల ఫలితాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, పెట్టుబడులు, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా భావిస్తారు. నేడు నవంబర్ 10, 2026 మంగళవారం నాడు గ్రహ నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశిఫలాలను విశ్లేషించారు. మంగళవారం రోజున హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల భయాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో సానుకూలత వస్తుందని నమ్ముతారు.
నేటి దినఫలాల ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో గొప్ప పురోగతి ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. 12 రాశుల నేటి ఫలితాలను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
నేడు మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా, కుటుంబపరంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. రోజు మొత్తం లాభసాటిగా సాగుతుంది. మీ పనిభారాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం లభిస్తుంది. చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు వెళ్లడం వల్ల భవిష్యత్తులో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
వృషభ రాశి
తెలివైన నిర్ణయాలు, ప్లానింగ్ ద్వారా ఈరోజు ఇంటా బయటా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు. మీ జీవితంలో మనశ్శాంతి, ఓర్పు, గాఢమైన నమ్మకం పెరుగుతాయి. వృత్తి జీవితంలో స్థిరమైన పురోగతి సాధించడానికి ఆచరణాత్మక ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.
మిథున రాశి
నేడు మిథున రాశి వారికి సమతుల్యమైన, ఉత్పాదకమైన రోజుగా ఉంటుంది. పనుల్లో స్వల్ప జాప్యం జరిగినా సంయమనం పాటించండి. ప్రతీచోటా మాటతీరులో ప్రేమను చూపండి, ముఖ్యమైన విషయాలను నోట్ చేసుకోవడం ద్వారా లాభపడతారు. చిన్న విజయాలను కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదించండి.
కర్కాటక రాశి
ఈరోజు మీరు నిరంతరం ముందుకు సాగే అడుగులను చూస్తారు. రోజువారీ సాధారణ పనులపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండండి, మాట్లాడటం కంటే ఎదుటివారి మాటలను శ్రద్ధగా వినడం మేలు చేస్తుంది. ఇల్లు మరియు కార్యాలయంలో చిన్నపాటి సానుకూల మార్పులు మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి.
సింహ రాశి
ఆర్థికపరంగా ఈరోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ఈ వారం మొత్తం సానుకూల వేగంతో సాగిపోతుంది. చిన్నపాటి సరైన నిర్ణయాలు మీ బంధాలను, వృత్తిని, దినచర్యను మెరుగుపరుస్తాయి. అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో సరైన దిశలో అడుగులు వేస్తారు.
కన్యా రాశి
ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక అంశాలు ఈరోజు మీకు పూర్తిగా సహకరిస్తాయి. డబ్బు పరంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలోని అడ్డంకులను తొలగించుకోవడానికి మంచి మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయి విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.
తులా రాశి
నేడు పెద్దగా ఆర్థిక సమస్యలేవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. మీ వైవాహిక లేదా ప్రేమ జీవితాన్ని మరింత సృజనాత్మకంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిరంగంలో మీ ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణను ప్రారంభించండి.
వృశ్చిక రాశి
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం ఈరోజు అద్భుతమైన స్థితిలో ఉంటాయి. భాగస్వామ్య సంబంధాలలో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో మీ బాధ్యతలు మారే అవకాశం ఉంది, కొత్త పాత్రలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్య విషయంలో నేడు చిన్నపాటి అప్రమత్తత అవసరం. మీ ఉత్సాహభరితమైన ప్రేమ జీవితానికి తోడు, అద్భుతమైన వృత్తి జీవితం కూడా మీకు తోడవుతుంది. ఆర్థిక పెట్టుబడులకు సంబంధించి కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలపై పునరాలోచన చేసే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
డబ్బు పరంగా వివేకంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. రొమాంటిక్ విషయాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోండి. వృత్తిపరమైన రంగంలో మీరు ఆశించిన సక్సెస్ లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా నేడు మీరు పటిష్టమైన స్థానంలో ఉంటారు.
కుంభ రాశి
నేడు మీ ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో సరికొత్త సృజనాత్మకతను జోడించండి. కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు తగిన ప్రణాళికలు రచించండి. ఆర్థికంగా మరియు ఆరోగ్యపరంగా ఈరోజు మీకు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది.
మీన రాశి
మనసుకు నచ్చిన పనుల్లో లీనమవ్వండి, ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. వృత్తిపరమైన పనితీరు మెరుగవుతుంది. ముఖ్యంగా మీన రాశికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు తాము పెట్టిన పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలను ఆర్జించే సూచనలున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More