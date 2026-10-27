శుక్రుడి అనుగ్రహంతో ఐదు రాశులకు మహర్దశ.. ప్రేమ, డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, నవంబర్ 6, 2026న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని చెబుతున్నారు. వృషభం, మిథునం, సింహం, కన్య, ధనుస్సు రాశులకి ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం, కుటుంబంలో ప్రశాంతత, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడి సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. సంపద, ఐశ్వర్యాలకు కారకుడైన శుక్రుడు ప్రస్తుతం తులా రాశిలో వక్రీ నడక సాగిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 3 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ తిరోగమనం నవంబర్ 14 వరకు కొనసాగనుంది. అయితే, ఈ నెల రోజుల్లోనే గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోనుంది.
నవంబర్ 6న కన్యా రాశిలోకి శుక్ర ప్రవేశం
ఖచ్చితంగా మరో 11 రోజుల్లో, అనగా నవంబర్ 6వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12:45 గంటలకు శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ రాశి మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురానుంది. వృషభం, మిథునం, సింహం, కన్య, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది.
వృషభ, మిథున రాశులపై శుక్ర ప్రభావం
వృషభ రాశి:
ఈ రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం అనేక సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడటంతో పాటు వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాల్లో అదృష్టం వెన్నెంటుంటుంది.
మిథున రాశి:
కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పొదుపు చేసే అలవాటు మెరుగుపడటంతో ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టమవుతుంది.
సింహ రాశి:
ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటికంటే మెరుగ్గా మారుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు తొలగిపోయి పెద్దఎత్తున ఊరట లభిస్తుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఎక్కడైనా మనస్పర్థలు తలెత్తితే చర్చల ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు.
కన్యా రాశి:
స్వయంగా కన్యా రాశిలోనే శుక్రుడు ప్రవేశిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారి జీవితంలోని సమస్యలన్నీ సర్దుమణుగుతాయి. నవంబర్ 6 నుంచి అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వంలో ప్రత్యేక నిఖార్సు కనిపిస్తుంది. మీరు మాట్లాడే తీరు ఇతరులను ఆకట్టుకునేలా చేస్తుంది. ఖర్చులు, పొదుపు మధ్య సరైన సమతుల్యతను సాధించగలుగుతారు.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రాశి వారి జీవితంలో పెను సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. పాత పనులు విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆశించిన ఫలితాలు లభించడంతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More