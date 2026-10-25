నవంబర్లో 4 అదృష్ట రాశులు.. ఊహించని వైపు నుంచి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని శక్తి, గుర్తింపు, నాయకత్వం, మార్పులకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడు ప్రతి నెలా తన రాశిని మార్చుకుంటాడు. ప్రస్తుతం శుక్రుడిచే పాలించే తులారాశిలో ఉన్న సూర్యుడు నవంబర్ 17న వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
నవంబర్ 17వ తేదీన వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దీని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో ప్రతిబింబించినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి సూర్యుని ఈ రాశి మార్పు ఒక మలుపు కాబోతోంది. వారు తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలలో సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. నవంబర్లో ఏ రాశులకు లక్కు కలిసి వస్తుందో చూడండి.
కుంభరాశి
కుంభ రాశి వారు ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో వారి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగం మారడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న చోట కొత్త బాధ్యతలు పొందవచ్చు లేదా పదోన్నతి పొందవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇది చాలా అనుకూలమైన కాలం. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకేసారి ఎక్కువ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోండి. ఆరోగ్య పరంగా ఇది మంచి కాలం.
మేషరాశి
30 రోజుల పాటు మేష రాశి వారు చాలా మంచి జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. మీరు మీ లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి పెడతారు. మీ సహోద్యోగులను, పై అధికారులను సులభంగా మెప్పిస్తారు. మీరు చేపట్టే అన్ని పనులలో విజయం సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలరు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ కొత్త ప్రాజెక్టులతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అయితే మీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
మకర రాశి
ఈ గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ మార్పు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలతో పాటు ఊహించని సానుకూల మార్పులను కూడా తెస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు ముగింపుకు రావచ్చు. వారి పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. వివిధ ఒప్పందాల నుండి లాభం పొందవచ్చు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు చేయడానికి, కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ గ్రహ సంచారం వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో గొప్ప ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. పెళ్లికాని వారికి మంచి వరుడు దొరికే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
సింహరాశి
సింహరాశికి ఈ గ్రహ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనది. మీ ప్రతిభను, నాయకత్వ లక్షణాలను అందరి ముందు ప్రదర్శించడానికి మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సంచారం కారణంగా మీరు మామూలు కన్నా పనిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు. దీని ద్వారా మీకు అనేక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. తమ పనితీరులో మంచి మెరుగుదలను చూడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు అధిక లాభాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More