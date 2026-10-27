మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహంతో ఏ రాశి వారికి శుభం కలుగుతుందో తెలుసా?
నేటి మంగళవారం రాశి ఫలాల్లో మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండవచ్చో తెలుసుకోండి. ఆంజనేయ స్వామి పూజ విశిష్టతను కూడా చదవండి.
మంగళవారం అంటేనే సంకటమోచనుడు, భక్త ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ పవిత్ర దినాన స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిస్తే సకల భయాలు తొలగిపోతాయని, రోగాలు నయమవుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
ఇక గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా నేటి రాశి ఫలాలు ఎవరి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకు రాబోతున్నాయో పరిశీలిద్దాం. నేడు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి నేడు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఏ పని చేసినా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారు భాగస్వామితో బహిరంగంగా మాట్లాడి బంధాన్ని మరింత దృఢంగా మార్చుకోవాలి. ఆర్థిక నిర్వహణ సరిగ్గా ఉంటే అనవసర మానసిక ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారు ఆప్తులతో అనుబంధాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కార్యాలయంలో కొత్త సವಾళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు వెనుకాడకండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఆరోగ్యం పరంగా శారీరక, మానసిక సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మార్పులను సానుకూలంగా స్వీకరిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.
సింహ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. రోజంతా మీ శక్తి స్థాయిలు అద్భుతంగా ఉంటాయి, అలాగే వ్యక్తిగత సంబంధాలు బలపడతాయి.
కన్యా రాశి
ఈ రాశి వారు కొత్త ఆలోచనలకు ఆహ్వానం పలకండి, కానీ నిర్ణయాల్లో మాత్రం తొందరపడకండి. చిన్న అడుగులే భవిష్యత్తులో పెద్ద మార్పులకు పునాది వేస్తాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారు జీవితంలో కొత్త మార్గాలను అన్వేషించే రోజు ఇది. ముఖ్యంగా వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా చూసుకోవడం అవసరం. విశ్రాంతికి తగిన సమయం కేటాయించండి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారు మీ ఖర్చులు, పొదుపు సరళిని ఒకసారి సమీక్షించుకోండి. అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా నిలకడ సాధించడానికి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బంధుమిత్రులతో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు ఖర్చుల విషయంలో కఠిన నిబంధనలు పాటించాలి. భారీ పెట్టుబడులకు దిగే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారు వృద్ధికి బాటలు వేసే సరికొత్త పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు. ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
ఈ రాశి వారు జీవితంలో సమతుల్యతకు పెద్దపీట వేయాలి. సంబంధాలలో పారదర్శకత, వృత్తిపరంగా ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More