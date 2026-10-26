నవంబర్లో 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఎందుకో తెలుసా? ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
నవంబర్ నెలలో గ్రహాల సంచారంలో అనేక ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఇవి 12 రాశులనూ ప్రభావితం చేయగలవు. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి శుభదినాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ నెల ప్రారంభంలో గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సమయంలో శుక్రుడి వక్రగతి, తులారాశిలో బుధ గ్రహం ఉదయించడం కూడా జ్యోతిష్యపరంగా ముఖ్యమైనవి. ఇది కాకుండా కుజుడి సింహరాశి ప్రవేశం, బుధుడి సంచారం, శుక్రుడి ప్రత్యక్ష సంచారం వంటి గ్రహ మార్పులు ఈ నెలలోని ప్రధాన సంఘటనలు. నెల మధ్యలో సూర్యుడు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడి తులారాశి ప్రవేశం కూడా ముఖ్యమైనది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ గ్రహ మార్పులు 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న ప్రభావాలను చూపగలవు. ఈ కాలం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, వృత్తిలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, చిరకాల కలలను నెరవేర్చుకునే అవకాశాలు నిజమవుతాయని అంచనా. అయితే నవంబర్ నెలలో గ్రహ మార్పుల వల్ల శుభ ఫలితాలు పొందే ఉన్న 5 అదృష్ట రాశులు చూద్దాం.
కన్యా రాశి
వృత్తి, వ్యాపార పరంగా నవంబర్ నెల కన్యారాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా జీతం పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, పనితీరు కార్యాలయంలో గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో పురోగతిని చూడవచ్చు. ఈ కాలంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా వృత్తికి సంబంధించిన మార్పులు తలెత్తవచ్చు. మీరు అవకాశాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే, భవిష్యత్తుకు ప్రయోజనకరమైన అభివృద్ధిని సాధించగలరు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి నవంబర్ నెల మార్పులకు కొత్త అవకాశాలకు నెలవు కావచ్చు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు లేదా ఆస్తి కొనుగోలు ప్రణాళికలు ముందుకు సాగవచ్చు. విద్యార్థులు పోటీ లేదా ఇతర పరీక్షలలో మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సందర్భం రావచ్చు. ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దానిలోని లాభనష్టాలను పరిశీలించడం మంచిది. సరైన ప్రణాళిక, నిరంతర కృషితో, మీరు మీ లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగగలరు.
మేష రాశి
నవంబర్ నెల మేషరాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను, విజయావకాశాలను తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించవచ్చు లేదా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించవచ్చు. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్ణయాలు తీసుకుని, ఆర్థిక విషయాలలో తెలివిగా వ్యవహరిస్తే, మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
నవంబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతిని, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది . మీరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనిలో పురోగతిని చూడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు వారి కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. జీతం పెరుగుదల లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులను కలుసుకోవచ్చు, వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే.. మీ పొదుపును పెంచుకోగలుగుతారు. చాలా కాలంగా నెరవేరని కొన్ని కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ కాలం మీకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి నవంబర్ నెల కొత్త ప్రయత్నాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే సమయంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని లేదా సంస్థను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి మంచి ఫలితాలను ఆశించవచ్చు. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. గతంలో మిగిలిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు తమ సంబంధ చర్చలను కొనసాగించవచ్చు లేదా శుభవార్త అందుకోవచ్చు. వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి సహనం, నిరంతర కృషి, సరైన ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More