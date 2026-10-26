LPG cylinder rules : నవంబర్ 1 నుంచి ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కొత్త నిబంధనలు- ఇవి తెలుసుకోండి..
నవంబర్ 1 నుంచి వంటగ్యాస్ వినియోగదారులకు కీలకమైన మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. కొత్త ఇంధన ధరల సమీక్షతో పాటు గ్యాస్ సిలిండర్ సబ్సిడీని పొందేందుకు ఆధార్ ఆధారిత ఈ-కేవైసీ నిబంధనను పెట్రోలియం శాఖ కఠినతరం చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇవే..
నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి మీ ఇంటి వంటగది బడ్జెట్తో పాటు వాణిజ్య వ్యాపారాల ఖర్చులపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అనేక కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రాబోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ ఆయిల్, బీపీసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్ వినియోగదారులు ప్రతి నెలా ఎదుర్కొనే సాధారణ గ్యాస్ ధరల సమీక్షతో పాటు ఈసారి సరికొత్త బయోమెట్రిక్ ఆధార్ నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సబ్సిడీ ఏమాత్రం ఆగిపోకుండా లబ్ధి పొందాలంటే ఈ నిబంధనలు తెలుసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లోనూ వేలాది కుటుంబాలు ఈ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. గతంలోనే ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ, నవంబర్ మాసం నుంచి ఈ నిబంధనలను చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (ఓఎంసీలు) అత్యంత కఠినంగా అమలు చేయబోతున్నాయి.
వాణిజ్య, గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు..
చమురు సంస్థలు సాధారణంగా ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పునఃసమీక్షిస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు, ఇంధన సరఫరా పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ ధరలు మారుతుంటాయి. అక్టోబర్ నెలలో 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 2,810 (దిల్లీలో) వరకు పెరిగింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు నవంబర్ 1న ప్రకటించబోయే కొత్త ధరలు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి.
మరోవైపు, గృహ వినియోగం కోసం వాడే 14.2 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు గత కొన్ని నెలలుగా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. జూన్ 7, 2026 తర్వాత సాధారణ సబ్సిడీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో 14.2 కేజీల సిలిండర్ రూ. 942 వద్ద లభిస్తోంది. అయితే, రాష్ట్రాల వారీగా పన్నులు, స్థానిక రవాణా ఖర్చుల ఆధారంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఈ ధరలలో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కాబట్టి నవంబర్ నెల సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే ముందు కస్టమర్లు తమ ప్రాంతీయ ధరలను సరిచూసుకోవడం మంచిది.
ఆధార్ ఈ-కేవైసీ నిబంధన తప్పనిసరి!
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రాయితీ ధరకు వంటగ్యాస్ పొందాలంటే వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల మేరకు అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచే ఈ ఈ-కేవైసీ విధానం అధికారికంగా అమలులోకి వచ్చింది.
ఇప్పటికే ఈ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న వినియోగదారులు మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పటివరకు ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయని లబ్ధిదారులు వెంటనే ఆ పని పూర్తి చేయకపోతే, నవంబర్ నుంచి వారి రాయితీ సిలిండర్ల బుకింగ్లు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందనే నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆధార్ ధ్రువీకరణ చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేని వినియోగదారులు ఆ విషయాన్ని ఆయిల్ కంపెనీలకు అధికారికంగా తెలియజేసి, మార్కెట్ ధరకే 5 కేజీల లేదా 10 కేజీల సిలిండర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇంట్లోనే కూర్చుని ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం ఎలా?
స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి ఈ కింది సులువైన మార్గాలను పాటించవచ్చు:
మీ గ్యాస్ ప్రొవైడర్ యాప్ను (ఇండియన్ ఆయిల్ అయితే 'IndianOil One', భారత్ గ్యాస్ అయితే 'Hello BPCL', హెచ్పీ అయితే 'HP Pay') గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
దీనితో పాటు గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి 'Aadhaar FaceRD' యాప్ను కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి.
మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్తో యాప్లో లాగిన్ అవ్వండి.
హోమ్స్క్రీన్పై ఉన్న "Aadhaar eKYC" ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
మీ ఫోన్ కెమెరా ద్వారా ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి ఫోటో తీయండి.
ఫేస్ స్కాన్ పూర్తయిన తర్వాత మీ ఈ-కేవైసీ విజ్ఞప్తి సబ్మిట్ అవుతుంది. సాధారణంగా 24 నుంచి 48 గంటల్లో ఇది ఆమోదం పొందుతుంది.
ఆన్లైన్ యాప్లు రానివారు My LPG అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి ఓటీపీ ఆధారంగా ధ్రువీకరించవచ్చు. లేదా మీ సమీపంలో ఉన్న గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి బయోమెట్రిక్ మిషన్ ద్వారా లేదా గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ చేసే సిబ్బంది ద్వారా కూడా ఈ-కేవైసీ ఉచితంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) ధరల పరిస్థితి..
ఎల్పీజీ సిలిండర్ల నుంచి పైప్ల ద్వారా నేరుగా ఇళ్లకు వచ్చే గ్యాస్ (పీఎన్జీ)కి మారే వినియోగదారులు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగినంత మాత్రాన నేరుగా పీఎన్జీ గ్యాస్ ధరలు పెరగవు. దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యే సహజవాయువు, దిగుమతి చేసుకునే ఎల్ఎన్జీ నిష్పత్తి, ప్రభుత్వ పన్నుల విధానం ఆధారంగా పీఎన్జీ ధర నిర్ణయమవుతుంది.
నవంబర్ 1 నుంచి రానున్న ఈ కొత్త మార్పులను గమనించి, త్వరితగతిన ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని గ్యాస్ బుకింగ్లలో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More