అక్టోబర్ 26 రాశి ఫలాలు: సోమవారం శివుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు శుభయోగాలు!
వారంలో మొదటి రోజైన సోమవారం పరమశివుని ఆరాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 26న మేషం, వృషభం, మిథునం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.
వారంలో మొదటి రోజైన సోమవారం నాడు పరమశివుని పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. సోమవారం భోళా శంకరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు.
ఇక జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 26వ తేదీన గ్రహ నక్షత్రాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తున్నాయి. నేటి దినఫలాలు ప్రతి రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారికి అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. చాలాకాలంగా ప్రేమలో ఉన్నవారికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడుతుంది.
వృషభ రాశి: సృజనాత్మకతకు, కొత్త అవకాశాలకు నేడు పెద్దపీట వేస్తారు. ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థికపరమైన కీలక నిర్ణयాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ అంతరాతాన్ని బలంగా నమ్ముకోండి.
మిథున రాశి: సానుకూల శక్తితో మీ రోజు ప్రారంభమవుతుంది. దూర ప్రాంతాల బంధాల్లో ఉన్నవారు తమ రిలేషన్షిప్ను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. డబ్బు విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయడం ఉత్తమం.
కర్కాటక రాశి: నేడు మీ మానసిక ఆరోగ్యానికే తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆరోగ్యాన్ని శ్రద్ధగా చూసుకోండి. భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషంగా గడిపే అద్భుతమైన రోజు ఇది.
సింహ రాశి: నేడు కొన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. వృత్తిపరమైన పనుల నిమిత్తం ఎక్కువగా పరుగులు పెట్టాల్సి వస్తుంది. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
కన్య రాశి: మీ పనిపై పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచండి. స్వీయ సంరక్షణను విస్మరించవద్దు. ఉత్పాదకతను పెంచుకునే క్రమంలో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
తులా రాశి: ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ జీవితంలో సమతుల్యతను పాటించండి. జీవితంలో జరిగే మార్పులను ఎప్పుడూ సానుకూల దృక్పథంతో ఆహ్వానించాలి.
వృశ్చిక రాశి: వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి. భావోద్వేగాల పరంగా నేటి రోజు ఎంతో కీలకం.
ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మీ భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది. ప్రియమైనవారితో లాంగ్ డ్రైవ్ లేదా డిన్నర్ డేట్కు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. నేడు రోజంతా సంతోషంగా గడుస్తుంది.
మకర రాశి: నేడు ధనలాభం కలిగే బలమైన యోగాలున్నాయి. అయితే రోజు కాస్త బిజీగా సాగుతుంది. మీకోసం కాస్త సమయం కేటాయించుకోవడం అవసరం. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి: ప్రేమలో ఉన్నవారికి వారి భాగస్వామి నుంచి అద్భుతమైన సర్ప్రైజ్ లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం మీకు సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి: ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా సాగుతుంది. పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మధ్యమధ్యలో విరామం తీసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More