గ్రహాల సంచారంతో నవంబర్లో వీరికి జాక్పాట్.. ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు!
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, 2026 నవంబర్లో శుక్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, సూర్యుడి రాశి మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
కాలచక్రంలో నవంబర్ నెల అత్యంత కీలకమైన మలుపు కాబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ నెలలో పలు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తుండటంతో ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా పడనుంది. ముఖ్యంగా నవంబర్ 6న శుక్ర సంచారంతో మొదలయ్యే ఈ గ్రహ మార్పుల పర్వం నెలాఖరు వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ గ్రహ కూటముల కారణంగా మేషం, మిథునం, సింహం, తుల, ధనుస్సు రాశుల జాతకులకు వృత్తి, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాల్లో అపూర్వమైన పురోగతి లభించనుంది.
నవంబర్లో కీలక గ్రహాల సంచార పట్టిక
నవంబర్ నెలలో గ్రహాల గమనం వేగంగా మారనుంది. నవంబర్ 6న శుక్రుడు కన్య రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 12న శక్తికారకుడు కుజుడు సింహ రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. నవంబర్ 13న తుల రాశిలో బుధుడు నేరుగా సంచారం చేస్తాడు.
నవంబర్ 14న కన్య రాశిలోనే శుక్రుడు కూడా నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. ఇక నవంబర్ 16న సూర్య భగవానుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించగా, నవంబర్ 22న శుక్రుడు తన స్వక్షేత్రమైన తుల రాశిలోకి వస్తారు. ఈ వరుస గ్రహ మార్పులు మానవుల జీవితాలపై, ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారి జాతకాలపై ప్రగాఢ ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి.
మేష, మిథున రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారాల్లో స్వర్ణయుగం
మేష రాశి వారికి నవంబర్ నెల కెరీర్ పరంగా సరికొత్త దిశను నిర్దేశిస్తుంది. ఈ రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడు నవంబర్ 12న ఐదవ స్థానమైన సింహ రాశిలోకి సంచరిస్తారు. దీనివల్ల మేష రాశివారిలో సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నత స్థాయి బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఇక మిథున రాశి వారికి నవంబర్ రెండవ భాగం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 22న శుక్రుడు ఐదవ భావమైన తుల రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీడియా, కళలు, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి అపారమైన కీర్తి, ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.
సింహం, తుల, ధనుస్సు రాశుల జాతకులకు అదృష్ట యోగం
సింహ రాశి వారికి ఈ నెల అసాధారణమైన అనుకూలతను ఇస్తుంది. అక్టోబర్ 31నే గురుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించగా, నవంబర్ 12న కుజుడు కూడా ఇదే రాశికి చేరడం వల్ల విశేష ఫలితాలు అందుతాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగవుతాయి.
తులా రాశి వారికి నవంబర్ ఆఖరు వారం ఆర్థికంగా తిరుగులేని ప్రగతిని తెస్తుంది. స్వయంగా శుక్రుడు ఈ రాశిలోకి రావడం వల్ల సంపద, సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఇక ధనుస్సు రాశి వారికి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉన్న గురుని ప్రభావంతో అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. ఉన్నత విద్య, విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉద్యోగ మార్పుల కోసం ప్రయత్నించేవారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More