మరికొన్ని రోజుల్లో డబుల్ పవర్ఫుల్గా మారనున్న శుక్రుడు.. వీరికి రెట్టింపు ప్రయోజనాలు
శుక్రుడు డిసెంబర్ నెలలో ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. దీని కారణంగా శుక్రుని శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది అనేక రాశుల వారికి వృత్తిపరంగా పురోగతి సాధించడానికి, సొంత ఇల్లు కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.
శుక్రుడిని అందం, వైభవం, ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడల్లా దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. డిసెంబర్ 5న శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రం నుండి స్వాతి నక్షత్రంలోకి మారుతాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 22న అది విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి గురుడు. ఈ సమయంలో శుక్రుడి శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. అందువల్ల డిసెంబర్ మాసంలో ఏ రాశుల వారి జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం బలంగా ఉంటుందో చూడండి.
మేష రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారికి అనుకూలమైన మార్పులను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి చెల్లిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే పని, వృత్తిలో పురోగతికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులను పొందవచ్చు. అలాగే దేశ విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ పనిలో కొత్త బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ సంచారం డిసెంబర్ నెల అంతా అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. దీని కారణంగా మీరు మీ వ్యాపారంలో, పనిలో పురోగతి సాధించగలుగుతారు. రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా క్లయింట్ నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. కళాకారులు, సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలంలో పదోన్నతులు లభిస్తాయి. మీరు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించవచ్చు. మీ ప్రాజెక్టులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే ఇల్లు కొనాలనే కల నెరవేరవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, సంతోషం రెట్టింపు అవుతాయి. మీ ఆరోగ్యం మీ అన్ని ప్రయత్నాలకు సహకరిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి డిసెంబరులో శుక్ర గ్రహ సంచారం అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ కాలం సంతోషానికి నాంది పలుకుతుంది. కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి, మీ వృత్తిపరమైన కార్యకలాపాలలో పురోగతి సాధించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ శుక్ర సంచారం ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి గణనీయమైన వృద్ధిని, లాభాలను తెస్తుంది. మీరు ఉద్యోగంలో పదోన్నతిని ఆశించవచ్చు. ఇది ఆర్థిక పురోగతిని కూడా తెస్తుంది. సంపదను సంపాదించడానికి, మీ భవిష్యత్తును ఆర్థికంగా సురక్షితం చేసుకోవడానికి ఇది మీకు అవకాశాలను ఇస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరగడంతో కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. శుక్రుని ఆశీస్సులతో, ఈ నెల ఆర్థిక శ్రేయస్సును మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధిని కూడా తెస్తుంది. మొత్తంగా ఈ శుక్ర సంచారం మీ జీవితాన్ని మరింత మంచిగా మారుస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
డిసెంబరులో శుక్ర గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారు తమ అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయాన్ని ఆశించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. మీ బంధువుల సహాయంతో, మీరు వ్యాపారంలో గొప్ప పురోగతిని సాధించగలరు. అలాగే ఇది మిమ్మల్ని పనిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది. సహోద్యోగులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి, కార్యాలయ వాతావరణం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. పారిశ్రామికవేత్తలు విదేశాలలో తమ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి, లాభదాయకమైన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన కాలం. మీరు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆశించవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం.
కన్యా రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా అధికంగా సంపాదించే అవకాశాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీ ధైర్యం, బలం రెట్టింపు అవుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో మీ పాత అప్పుల సమస్యలు తీరిపోతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు మీ భాగస్వామితో ఉత్సాహంగా సమయం గడుపుతారు. పురోగతికి మీ భాగస్వామి సహాయపడతారు. ఈ సమయంలో, మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రుణం లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు వివిధ కార్యకలాపాల ద్వారా మీ వృత్తి జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు. పనిలో మీ పై అధికారుల నుండి గౌరవం పెరుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అన్ని ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More