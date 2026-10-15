అక్టోబర్ 17 నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 5 రాశులకు అదృష్ట యోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ గ్రహం నక్షత్ర పరివర్తనం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 17న మధ్యాహ్నం 12:56 గంటలకు కుజుడు బుధుడికి అధిపత్యం ఉన్న అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఈ సంచారం నవంబర్ 12 సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల సేనాపతిగా పిలువబడే కుజ భగవానుడు (అంగారకుడు) తన గమనాన్ని మార్చినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్న కుజుడు, త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు.
సరిగ్గా మరో రెండు రోజుల్లో, అంటే అక్టోబర్ 17, 2026 మధ్యాహ్నం 12:56 గంటలకు కుజుడు అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, అశ్లేషా నక్షత్రానికి అధిపతి విద్యాబుద్ధులకు కారకుడైన బుధ గ్రహం. బుధుడి నక్షత్రంలో కుజుడు సంచరించే ఈ కాలం నవంబర్ 12 సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక నక్షత్ర పరివర్తనం వల్ల కొన్ని ప్రధాన రాశుల జాతకులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. మరి ఇక ఏయే రాశుల వారి అదృష్టం మారుతుందో పరిశీలిద్దాం.
ఈ 5 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు
బుధ నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం వల్ల ప్రధానంగా ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి జాతకులకు బుధుడి నక్షత్రంలో కుజుడి ప్రవేశం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీకు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వినే అవకాశం లభిస్తుంది. కెరీర్ పరంగా మీరు ఊహించని ఉన్నతిని సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి ఈ కాలం సిరులను కురిపించనుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధన లాభం కలగడంతో పాటు కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి ఈ గోచారం ఎంతో సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడుతుంది. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు విజయవంతమై మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.
మకర రాశి: మకర రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఎంతో ఆనందదాయకంగా మారుతుంది. మీ వృత్తిగత జీవితంలోని ఒత్తిడి తొలగిపోయి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఈ సంచార కాలం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా దానిని పూర్తి చేసేలా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు వెళతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More