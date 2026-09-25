తులారాశిలో శుక్రుడి సంచారం - నవంబర్ 6 వరకు ఈ 5 రాశులవారికి కాసుల వర్షం!
తులారాశిలో స్వక్షేత్రంలో కొలువుదీరిన శుక్రుడు నవంబర్ 6 వరకు కొనసాగనున్నాడు. శుక్రుడి ఈ శుభ సంచారం వల్ల కన్య, తులా, ధనుస్సు, మకర, కుంభ రాశుల వారికి ధనలాభంతో పాటు వృత్తి, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని పురోగతి లభించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాక్షస గురువైన శుక్రుడికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. సౌందర్యం, ఐశ్వర్యం, శృంగారం, వాహన యోగం, భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం రాశి మార్పు ప్రతి రాశివారి జీవితంపైనా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో రాశి పరివర్తనం చెందిన శుక్రుడు…. ప్రస్తుతం తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సంచార వ్యవధిలో శుక్రుడు మొత్తం 57 రోజుల పాటు తులారాశిలోనే తిష్ట వేయనున్నాడు.
ఇప్పటికే ఈ సంచార కాలంలో 46 రోజులు పూర్తికాగా, శుక్రుడు ఇదే రాశిలో కొనసాగేందుకు మరో 11 రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అంటే నవంబర్ 6వ తేదీ వరకు శుక్రుడు తులారాశిలోనే కొలువుదీరి ఉంటాడు. ఈ 11 రోజుల వ్యవధిలో ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి, ప్రేమ జీవితంలో తీపి వార్తలు అందుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. కన్య, తులా, ధనుస్సు, మకర, కుంభ రాశుల వారిపై శుక్రుడి అనుగ్రహం ఎలా ఉండబోతోందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. కన్యా రాశి :
కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడి గోచారం అత్యంత లాభదాయకంగా మారనుంది. గతకొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేసిన ప్రతికూల పరిస్థితులు తొలగిపోతాయి. ఆదాయం, ఖర్చులు మరియు పొదుపుల మధ్య సరైన సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగార్థులకు అద్భుతమైన కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి, ఇది వీరి కెరీర్ గ్రాఫ్ను ఒక్కసారిగా పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు ప్రేమ జీవితంలో అనుకూలమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
2. తులా రాశి :
స్వక్షేత్రమైన తులారాశిలోనే శుక్రుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి రాజయోగ సమానమైన ఫలితాలు అందుతాయి. రాబోయే 11 రోజులు తులారాశి వారికి కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో అత్యంత సానుకూల మార్పులు తీసుకొస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
3. మకర రాశి :
మకర రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ మార్పు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. నూతనంగా వ్యాపారాలు లేదా స్టార్టప్లు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అత్యుత్తమ సమయం. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి ప్రతి పనిలోనూ ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, పనులు శరవేగంగా పూర్తవుతాయి. ధనాన్ని ఆదా చేయడంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి.
4. ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఒకవైపు రాబడి పెరిగి ఆర్థికంగా బలంగా మారుతారు, మరొకవైపు కుటుంబానికి తగినంత సమయం కేటాయించగలుగుతారు. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. గతంలో చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని రీతిలో లాభాలు అందుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
5. కుంభ రాశి :
కుంభ రాశి వారి వర్క్ ప్లేస్లో ఉద్యోగ సంబంధిత ఒత్తిడులు లేదా మానసిక ఆందోళనలు ఉంటే అవి సమసిపోతాయి. పనులు మీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన అవకాశాలు కలిసివచ్చి, వ్యాపార విస్తరణకు బాటలు వేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ధనాన్ని సరైన పనుల కోసం, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సద్వినియోగం చేసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More